São Paulo oferece curso gratuito de empreendedorismo

A Prefeitura de São Paulo anunciou a abertura de um novo ciclo de capacitação voltado a pessoas com mais de 16 anos que desejam iniciar seu próprio negócio ou que já estão inseridas no universo empreendedor. A partir desta quarta-feira, 15, o curso gratuito intitulado Fábrica de Negócios, promovido pela Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), disponibilizará 420 vagas em diversas regiões da capital. No total, durante o ano, serão oferecidas 5.100 oportunidades de formação. Os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de fevereiro por meio do site adesampa.com.br/cursos.

Esta edição marca o início do período de inscrições do Fábrica de Negócios em 2025, com a criação de 13 turmas presenciais, cada uma com capacidade para 30 participantes. As aulas terão início no dia 10 de fevereiro e ocorrerão em locais como Teia Heliópolis, Centro, Cachoeirinha, Cidade Tiradentes, Vila Curuçá, Butantã, Vergueiro e Green Sampa, além da Fábrica de Cultura localizada no Capão Redondo.

O curso é estruturado em seis oficinas que se estendem por três semanas e visa fortalecer o ecossistema empreendedor na metrópole. A metodologia do programa abrange etapas essenciais como ideação, validação e modelagem de negócios, além do desenvolvimento do Mínimo Produto Viável (MVP). Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre precificação, marketing digital, vendas e pitch — uma apresentação concisa e eficaz de ideias ou produtos.

Ao concluir o curso e cumprindo um mínimo de 75% da carga horária, os alunos receberão um certificado. Além disso, após as aulas, será oferecido suporte inicial aos empreendedores. Durante essa fase pós-curso, cada participante deverá elaborar um roteiro para atendimento em canais online, criar uma página de vendas virtual e desenvolver a identidade visual de suas marcas.

Nos últimos cinco anos, mais de 1.900 empreendedores foram capacitados por meio da metodologia Fábrica de Negócios. Esta iniciativa tem como objetivo não apenas fornecer formação empreendedora, mas também contribuir significativamente para a geração de emprego e renda na cidade.

Sobre a Ade Sampa

A Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa) desempenha um papel fundamental na promoção de políticas públicas que visam diminuir desigualdades econômicas na cidade. Seu trabalho se concentra em aumentar a competitividade e fomentar a geração de empregos e renda. A Ade Sampa atua em áreas como empreendedorismo, inovação, tecnologia e sustentabilidade. Entre suas iniciativas estão a pré-aceleração e aceleração de negócios, atendimento personalizado para microempreendedores das periferias, suporte às cadeias produtivas rurais e têxteis, capacitações empreendedoras e infraestrutura para espaços colaborativos gratuitos. Além disso, oferece estúdios para gravações e orientações para acesso a linhas de microcrédito, visando promover um desenvolvimento econômico sustentável em São Paulo.