Oficina de Desenho, Concurso de Miss e mais atividades em Rio Grande da Serra

Concurso Miss Rio Grande da Serra 2024



A partir de hoje (26/02), estão abertas as inscrições para o ‘Concurso Miss Rio Grande da Serra 2024’- As inscrições seguem até o dia 30/03 das 08h às 17h na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, localizada na Rua Prefeito Carlos José Carlson, 280 – Centro – Rio Grande da Serra.



Requisitos: Idade entre 16 a 26 anos (Menores de 18 anos, devem ser acompanhadas por pais ou responsáveis, compareça munida de RG, CPF e assinar Termo de Responsabilidade).



Candidatas devem residir no Município.



Participe!

Vem aí! Empreender Rio Grande



Com o apoio da Prefeitura de Rio Grande da Serra, O ‘Empreender Rio Grande’, contará com Networking, Palestras, Feira, Café da tarde, além de importante troca de experiências entre empreendedores locais.



A ação acontece no dia 06 de abril na EMEB Rachel Silveira Monteiro



Confira mais informações no post e participe!

Plano Municipal de Cultura

Rio Grande da Serra começa a elaborar Plano Municipal de Cultura para os próximos 10 anos!



A cidade de Rio Grande da Serra começa a elaboração de seu Plano Municipal de Cultura no sábado, dia 02/03, com audiência pública às 15h na Escola Municipal Rachel Silveira Monteiro (Rua José Maria de Figueiredo, 435, Centro).



Com o objetivo de planejar a política cultural do município pelos próximos dez anos, o Plano pretende mapear a atual produção cultural, atualizar o censo dos artistas e fazedores de cultura, além do levantamento das necessidades e demandas.



Ao todo serão realizadas sete audiências públicas regionais, e ao final das discussões, em maio, o Plano será convertido em Projeto de Lei, e seguirá para votação na Câmara Municipal.



CPF DA CULTURA – O Plano Municipal de Cultura compõe o chamado CPF do setor cultural, sendo C de Conselho, P de Plano e F de Fundo, ferramentas essenciais de cooperação do sistema municipal de cultura com os sistemas estadual e federal.



Em outubro de 2023, o município realizou a 3ª Conferência Municipal de Cultura, etapa da 4ª Conferência Nacional, ocasião em que foi feita a convocação para a elaboração do Plano.

Missão da Carteira de Identificação do Autista

Solicitação e impressão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).



A carteirinha dará visibilidade a pessoa que é autista, e, com isso, trará benefícios, como; Atendimento prioritário em filas, em atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

No caso dos particulares, isso inclui supermercados, bancos, farmácias, restaurantes e lojas em geral.



Quem pode solicitar: Pais ou responsáveis

Onde solicitar: Rua do Progresso, 700 das 8h às 15h

Documentos necessários:

• Laudo Médico com o CID

• Tipo Sanguíneo (Comprovado em exame ou na carteirinha de vacinação)

• RG

• CPF

• Foto 3×4

• Comprovante de endereço

• RG do Responsável (Maior de 18 anos)

