Obras do Residencial João Ducin, em Santo André, seguem em ritmo acelerado

As obras do Residencial João Ducin, no Jardim Jamaica, em Santo André, seguem em ritmo acelerado e vão beneficiar 460 famílias. Os futuros moradores são provenientes de demanda de aluguel social e ganham até três salários mínimos.

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior, realizou vistoria nas obras do novo empreendimento nesta quinta-feira (30), acompanhado da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marília Camargo, e também do superintendente de Fomento Habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Lucimar Ferreira.

“Um dos grandes diferenciais que vi aqui neste empreendimento é o padrão construtivo empregado, utilizando materiais de qualidade no acabamento. Aqui teremos gás encanado, sala ampla, três dormitórios e uma sacada. A parceria da CDHU com o município gera bons frutos e seguimos trabalhando muito para melhorar a vida das pessoas“, destacou Gilvan.

As famílias que vão morar no empreendimento receberam recursos de Carta de Crédito Associativa (CCA), uma modalidade de financiamento habitacional que permite a compra de imóveis na planta ou em construção, tornando o processo de atendimento mais ágil e desburocratizado, garantido por meio de subsídios da CDHU.

“Ao final das obras, os moradores entram nos trâmites de documentação e preparo para o financiamento, tendo a CDHU como agente operador e técnico de todo esse processo, com subsídios custeados integralmente pelo Estado. O mais importante de tudo isso, aliás, é que as moradias foram destinadas, essencialmente, para famílias removidas de áreas de risco e de assentamentos“, pontuou Lucimar Ferreira.

Novas moradias

Além do Residencial João Ducin, estão em construção na cidade de Santo André outros dois empreendimentos. O Residencial Clara, no bairro Camilópolis, irá beneficiar 480 famílias; já o Residencial Ernesto Nazareth, no Jardim Jamaica, terá outras 292 unidades. Os padrões construtivos utilizados nestes dois empreendimentos possuem a mesma qualidade, assim como as áreas útil e comuns, inclusive com salão de festas e de jogos.