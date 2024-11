OAB terá, pela primeira vez na história, voto totalmente digital

A Chapa 1 – Advocacia mais unida, advocacia forte reforça à classe que, pela primeira vez na história da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), as eleições para a renovação da diretoria durante o mandato 2025/2027, serão on-line. O formato virtual permite que os advogados e advogadas votem de maneira prática e segura pela internet, de qualquer lugar, eliminando a necessidade de comparecimento presencial aos locais de votação.

A OAB Santo André é uma das maiores subseções do Estado de São Paulo e conta com cerca de sete mil inscritos. A expectativa é a de que o pleito tenha maior índice de votantes em relação à eleição passada, quando três mil eleitores compareceram presencialmente, de acordo com o candidato à reeleição Leonardo Dominiqueli Pereira pela Chapa 1 – Advocacia mais unida, advocacia forte.

“A facilidade do sistema permite a votação de qualquer lugar. O advogado ou advogada não precisará se deslocar”, acrescenta.

A votação será dia 21 de novembro, das 9h às 17h, por meio da plataforma WebVoto, já testada e aprovada em algumas seccionais. Até então, os advogados precisavam recorrer às urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral.

Momento histórico – Leonardo Dominiqueli Pereira disse que se trata de um passo importante para a modernização da OAB. “A votação será de forma prática; de casa, do escritório, do tablet ou computador. Ou seja, sem ter de sair do espaço de trabalho e nem enfrentar filas”, explicou. Se houver necessidade, o eleitor poderá ir até uma seccional presencialmente e votar de forma on-line.

O dirigente reforça que o momento é histórico e um importante processo democrático. “E, acima de tudo, é necessário fortalecer a classe e garantir a representatividade de que tanto precisamos”, completou.

Para votar, os advogados e advogadas devem fazer a atualização cadastral no site da OAB.

Como será:

-o advogado poderá votar de onde estiver

-receberá sua senha por e-mail ou SMS

-acessará a plataforma WebVoto.

-se preferir, pode comparecer à subseção da OAB para votar presencialmente de forma virtual.