O que se sabe e o que falta saber sobre queda de teto na ‘igreja de ouro’ na BA

O desabamento de parte do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, conhecida como “igreja de ouro“, deixou uma pessoa morta e cinco feridas na tarde de quarta-feira (5), no Centro Histórico de Salvador. O local é tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O QUE SE SABE SOBRE O CASO ATÉ AGORA

O desabamento do teto da igreja ocorreu no período da tarde. Uma pessoa morreu em razão do desabamento e outras cinco sofreram ferimentos leves (uma delas, outra turista) e foram levadas para uma unidade de saúde na região. Nenhuma corre risco de morrer. Ao final do resgate, o local foi isolado e ficou sob responsabilidade da Defesa Civil.

A vítima foi identificada como a turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos. A jovem, natural do município de Ribeirão Preto (SP), visitava a igreja na hora do desastre, informou a Polícia Civil da Bahia ao UOL. A morte da turista é investigada pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Os nomes dos feridos não foram divulgados.

Giulia Panchoni Righetto Reprodução/Redes sociais

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. A parte onde os fiéis ficam durante as missas está ocupada por destroços, incluindo madeiras que faziam parte do teto.

A igreja está interditada até que não haja risco à integridade física de ninguém, diz Defesa Civil de Salvador. Um engenheiro do órgão foi enviado ao local para auxiliar nos trabalhos.

Nesta noite, o Iphan afirmou que a responsabilidade pela manutenção e gestão do local é da Ordem Primeira de São Francisco. Em nota conjunta com o Ministério da Cultura, o órgão ainda ressaltou que a igreja é de propriedade da ordem religiosa e que eles atuam na preservação do bem, incluindo a ação de restauro nos painéis de azulejaria portuguesa no local, concluído em maio de 2023.

O órgão disse que está em andamento um projeto para a restauração do edifício. Eles não deram mais detalhes do projeto, nem previsão para a conclusão. Também não esclareceram se haverá alguma aceleração para a restauração após o desabamento.

O local abre diariamente para visitação, com ingressos a R$ 10. De segunda a sábado, a abertura é de 9h às 17h. Aos domingos e feriados, de 10h às 16h.

O QUE FALTA SABER SOBRE O DESASTRE

Ainda não há informações sobre as causas do desabamento. A Polícia Civil explicou que expediu guias para o trabalho do DPT (Departamento de Polícia Técnica) e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer o que provocou a queda.

Quem será responsabilizado? O Iphan disse que a manutenção e gestão do espaço cabe à Ordem Primeira de São Francisco. Todavia, o diretor da igreja, o frade Pedro Júnior Freitas da Silva, havia alertado o órgão sobre a dilatação no forro do teto da igreja dois dias antes do desabamento. O frade também havia solicitado uma vistoria técnica, segundo a Folha de S.Paulo. O jornal disse que, nos documentos que obtiveram, o Iphan não havia respondido à solicitação.

Quem será o responsável por fazer o reparo na igreja e cobrir os custos? Em manifestação, o Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse estar à disposição para apoiar a recuperação do patrimônio. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, escreveu nas redes sociais que vai para Salvador nesta quinta-feira (6) e que esforços não serão poupados para restaurar a igreja “tão importante“.

IGREJA É PONTO TURÍSTICO

A Igreja e Convento de São Francisco foram construídos entre os séculos 17 e 18. Tombados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), estão listados entre as “Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo”.

Igreja tem uma “faustosa decoração interior“, fruto do barroco brasileiro, diz prefeitura de Salvador. A fachada é barroca e conta com painéis de azulejos portugueses com a reprodução do nascimento de São Francisco.

Interior da igreja tem talhas de madeira moldadas em ouro em pó. Entre os símbolos na parte interna do local estão folhas, flores e anjos.