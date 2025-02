Nota do MinC e do Iphan sobre o desabamento da Igreja de São Francisco de Assis em Salvador

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, estarão em Salvador (BA), nesta quinta-feira (6), para acompanhar de perto o trabalho das autoridades em decorrência do desabamento de parte do forro do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico da capital baiana.

A ministra colocou o Ministério da Cultura à disposição para auxiliar os órgãos competentes, apurar as causas do acidente e começar imediatamente a reconstrução da Igreja, que é símbolo da fé do povo baiano e tombada como patrimônio nacional. Desde ontem, técnicos e servidores do Iphan já estão acompanhando os trabalhos no local.

O Ministério da Cultura (MinC) e o Iphan se solidarizam com as vítimas, seus familiares e toda a comunidade local por essa tragédia que vitimou a jovem Giulia Panchoni Righetto e deixou outras seis pessoas feridas.