O que é Substack e como funciona?

O Substack é uma solução para os influenciadores, escritores e jornalistas que buscam monetizar o seu conteúdo online com a publicação de newsletters e posts exclusivos. O serviço segue a tendência que está crescendo no mercado de influência na internet com o surgimento de novas ferramentas para a monetização de conteúdo, tanto em lojas de infoprodutos quanto nas redes sociais, como a monetização do TikTok e do Instagram, por exemplo. Mesmo assim, o Substack ainda traz uma proposta diferente da pulverização de publicações que vemos nessas mídias.

O que é Substack?

O Substack é uma plataforma americana lançada em 2017 que permite a criação e a monetização de conteúdos digitais com foco em newsletters. Os criadores podem ser pagos através de inscrições por assinatura. Isto é, os seus leitores pagam para acessar o conteúdo e, consequentemente, contribuem com o trabalho de quem está publicando. Assim, o serviço possibilita que os criadores construam um canal próximo e personalizado com o seu público.

O Substack já conquistou um espaço de destaque no mercado editorial, pois traz uma alternativa interessante para escritores amadores e profissionais publicarem de forma independente e, ainda sim, receber por sua propriedade intelectual. Pessoas importantes do jornalismo já aderiram a plataforma, como os jornalistas Tiago Leifert e Glenn Greenwald. Outros nomes relevantes de diferentes áreas também seguiram o mesmo caminho, como críticos, autores, cineastas e músicos. Atualmente, o Substack conta com mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo.

Como funciona o Substack?

O Substack nasceu como uma plataforma de texto e esse continua sendo o seu principal formato de publicação. Para o criador de conteúdo, o serviço possibilita fazer posts para a web semelhante a um blog e enviar conteúdos por e-mail, como newsletters. Essa última opção é a mais popular e que fez o Substack ganhar evidência. O serviço também possibilita importar informações de outros lugares, como arquivos de posts e listas de e-mails.

Apesar do foco em texto, o Substack disponibiliza recursos para a publicação de podcasts e vídeos. E, recentemente, essas funcionalidades ganharam novas expansões. A companhia estabeleceu uma parceria com o Spotify para integrar o serviço de streaming e facilitar a distribuição de podcasts sincronizados com o Substack. Além disso, o Substack vai permitir que os criadores façam lives em vídeo diretamente através do aplicativo.

Inicialmente, os conteúdos da plataforma podem ser liberados de forma gratuita para os inscritos. Entretanto, a possibilidade de monetização é o maior destaque da plataforma. Então, caso queira monetizar, basta ativar a opções de inscrições pagas. O Substack fica com 10% do valor recebido dos planos de assinatura. A própria plataforma afirma que é responsável por todo o processo, incluindo a interface amigável para a criação, a divulgação do perfil, o processamento do pagamento das inscrições e o suporte aos clientes.

