O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) completa 96 anos de atuação no dia 28 de março, sendo uma importante instituição que representa e apoia o desenvolvimento da indústria paulista. Na região do ABC Paulista, o CIESP tem sido um parceiro fundamental para o crescimento econômico e industrial, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento do setor produtivo.

Ao longo dos anos, o CIESP tem trabalhado em diversas frentes para promover o desenvolvimento industrial na região, incluindo ações voltadas para a capacitação de mão de obra, a promoção de políticas públicas favoráveis ao setor, e a criação de oportunidades de negócios e parcerias.

Os resultados do trabalho do CIESP na região do ABC Paulista são visíveis, com um setor industrial mais forte e competitivo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Um exemplo dessa contribuição é que o CIESP Diadema desempenha papel crucial no cenário econômico da região do ABCDMRR, sendo um importante canal de representação e apoio às indústrias locais. A atuação da instituição visa e foca em promover o desenvolvimento econômico, a competitividade e a sustentabilidade das empresas da região, contribuindo assim para o crescimento econômico e a geração de empregos. E com isso ativa o fortalecimento do setor industrial, capacitação profissional, atração de investimentos e desenvolvimento sustentável.

Esses são apenas alguns exemplos dos resultados econômicos que o CIESP Diadema, que faz parte das 42 regionais espalhadas pelo Estado de São Paulo, e pode promover ainda mais pela região, demonstrando a importância dessa instituição para o desenvolvimento econômico e social.

Quero desejar um aniversário com uma economia equilibrada, liberdade econômica e prosperidade para todos. Que possamos sempre buscar um desenvolvimento econômico sustentável, com oportunidades para a coletividade, respeitando os princípios da liberdade econômica e promovendo o crescimento de forma justa e inclusiva.