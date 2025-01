Núcleo de Música do Sesi Diadema abre inscrições dos cursos gratuitos

Com o objetivo de promover o acesso à música de forma interativa e lúdica, o Sesi Diadema oferece cursos gratuitos de Cordas Friccionadas (violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico) para turmas iniciantes e avançadas. As vagas são limitadas e a pré-inscrição online acontece até 24 de janeiro de 2025.

O Curso de Iniciação musical livre, de caráter não profissionalizante, é oferecido ao público com idade de 11 a 16 anos. O módulo de Iniciação Instrumental em violoncelo e avançadas contrabaixo acústico, oferece o primeiro contato com os instrumentos. O curso é dividido em quatro níveis e adota uma metodologia desenvolvida pelo próprio SESI-SP.

Os cursos Livres são destinados para quem já toca e quer desenvolver o aprendizado em algum instrumento de Cordas Friccionadas, tendo a oportunidade de fazer aulas em grupo e adquirir habilidades e preparo para tocar em público.

Já a Prática de Conjunto é um grupo de referência no qual os alunos de 08 a 90 anos podem interagir com um repertório mais avançado e realizar apresentações. Este curso, especificamente, exige do candidato conhecimento prévio sobre música. Os interessados passarão por processo seletivo, no qual terão que comprovar domínio com um dos quatro instrumentos de cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo ou contrabaixo). As turmas serão distribuídas de acordo com o nível de conhecimento e idade.

SOBRE OS CURSOS GRATUITOS

INICIAÇÃO (Cordas Friccionadas: violoncelo ou contrabaixo acústico). Pré-inscrição online até 24 de janeiro pelo formulário.

AUDIÇÃO PARA TURMAS AVANÇADAS: Pré-inscrição online até 24 de janeiro pelo formulário.

Audições: 29 e 30 de janeiro no Sesi Diadema (Rua Porto Príncipe, 117 – portaria 2).