Núcleo de Inovação Social realiza Café Solidário 2024

O Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André promoveu, na tarde desta quinta-feira (5), o Café Solidário 2024, evento que realiza a prestação de contas e resultados de todas as ações e programas realizados ao longo do ano, além do tradicional Bazar Solidário, com renda destinada ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento contou com as presenças do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra e da presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Eduardo Merlino/PSA

Na plateia, autoridades, parceiros e convidados que puderam ver de perto o que foi feito em prol das famílias andreenses em situação de vulnerabilidade social por meio das entidades assistenciais.

“É um orgulho olhar para a trajetória do Núcleo de Inovação Social e perceber quantos munícipes, das mais variadas faixas etárias, foram impactados positivamente por iniciativas como o Moeda Verde, Banco de Alimentos, Escola de Ouro, entre tantas outras. Representa mudança de vida para quem mais precisa”, afirma o prefeito Paulo Serra.

“Ao longo desses 8 anos atuamos na transformação de vidas em Santo André, graças a programas sociais eficazes e inovadores como Santo André Solidária, a reativação do Banco de Alimentos, o Moeda Verde e Moeda Pet, Escola de Ouro Andreense, Mãe Andreense, entre outros. Obviamente ninguém faz nada sozinho e o sucesso destas ações também se dá pelo apoio constante da população andreense, que sempre adere às nossas campanhas sociais, além do empresariado da cidade. Chegamos até aqui orgulhosos de tudo que construímos juntos durante esse tempo”, garante Ana Carolina Serra, primeira-dama de Santo André e deputada estadual.

A apresentação, feita pela primeira-dama, mostrou que com os números deste ano o Banco de Alimentos superou a marca de 4,1 toneladas de alimentos arrecadados, o que equivale a mais de 345 mil cestas básicas que beneficiaram mais de 55 mil pessoas por meio de 127 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

Já o Moeda Verde alcançou presença em 29 comunidades de Santo André, com mais de 1,7 mil toneladas de recicláveis arrecadados e mais de 350 toneladas de alimentos distribuídos. Além disso, o Moeda Pet já destinou para reciclagem mais de 1,1 milhão de garrafas PET, em troca de mais de 60 toneladas de ração.

A Escola de Ouro Andreense, que garante capacitação gratuita aos andreenses em diversas áreas (como artesanato, beleza, construção civil, culinária, informática, gestão de negócios e outras), alcançou a marca de mais de 91 mil certificados de qualificação profissional entregues.

Por sua vez, o programa Santo André Solidária, implantado no início da gestão em 2017, já arrecadou mais de 2,7 milhões de itens tanto por meio de campanhas (Agasalho, Brinquedo, Material Escolar e outras) como nas Lojas Solidárias, instaladas nos quatro shoppings centers da cidade (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e na Coop Queirós (Centro).

Tradicionais pontos de encontro e lazer, os eventos solidários realizados no estacionamento do Paço Municipal também alcançaram resultados expressivos. A Feira da Fraternidade, realizada em abril, por exemplo, já arrecadou 38,2 toneladas de alimentos. O Arraial Solidário, mais 35 toneladas somente, além da doação de 30 mil cobertores e agasalhos. Já o Natal Solidário, que teve a edição 2024 da feira realizada no último fim de semana, soma mais de 66 toneladas de alimentos arrecadados e mais de 100 mil itens doados.

“O Café Solidário é sempre um evento muito importante para nós. O sucesso das ações e programas do Núcleo de Inovação Social é resultado de um trabalho realizado em conjunto, não apenas pela nossa equipe, mas de todas as secretarias da prefeitura e parceiros da sociedade civil que entenderam a importância da atuação do NIS. Então, chegar aqui, mostrar esses resultados para todos destaca que juntos sempre podemos ir mais longe por todos os andreenses que precisam de nós, além de reforçar a solidariedade em nossa cidade”, afirma a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Eduardo Merlino/PSA

Bazar – O Bazar Solidário 2024 contou com mais de 500 itens natalinos expostos, os quais foram confeccionados pela própria equipe do Núcleo de Inovação Social e também alunos de cursos do Fundo Social e da Escola de Ouro. Toda a renda arrecadada é voltada para os programas sociais desenvolvidos pelo NIS.