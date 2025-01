Novo programa do governo visa atração de professores para a educação básica

O recém-lançado programa “Mais Professores para o Brasil” surge como uma resposta às necessidades manifestadas por redes de ensino estaduais e municipais, além de atender a uma demanda histórica dos educadores. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, um dia após o anúncio oficial da iniciativa.

A proposta abrange um conjunto diversificado de ações com o objetivo de valorizar e qualificar os docentes que atuam na educação básica, bem como incentivar a escolha da profissão. Durante uma entrevista no programa “Bom Dia, Ministro“, veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Camilo destacou um dado preocupante: apenas 3% dos estudantes com 15 anos demonstraram interesse em seguir a carreira docente.

Para inverter esse quadro, o ministério planeja atrair novos profissionais através do programa Pé-de-Meia Licenciaturas. Esta proposta busca oferecer suporte financeiro a estudantes que se destacam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), incentivando sua entrada e permanência em cursos de licenciatura.

Camilo explicou que alunos que alcançarem uma pontuação superior a 650 pontos no Enem — totalizando mais de 300 mil candidatos — poderão se beneficiar do programa, desde que optem por uma das 17 licenciaturas disponíveis nas universidades. Cada um desses estudantes terá direito a uma bolsa mensal de R$ 1.050, sendo que R$ 700 poderão ser retirados imediatamente, enquanto R$ 350 serão depositados em uma conta poupança.

O ministro também ressaltou que cerca de 50% dos alunos que iniciam cursos de licenciatura desistem antes da conclusão. “Essa iniciativa visa estimular os alunos com bom desempenho e potencial para se tornarem educadores a continuarem seus estudos”, afirmou. O governo planeja disponibilizar cerca de 12 mil bolsas, triplicando a média atual de alunos com notas acima de 650 pontos no Enem interessados em seguir essa carreira.