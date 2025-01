Camilo Santana destaca resultados do Enem e apresenta cronogramas do Sisu e Fies para 2025

O ministro da Educação, Camilo Santana, é o convidado do primeiro “Bom Dia, Ministro” de 2025, que irá ao ar nesta quarta-feira, 15 de janeiro, a partir das 8h. Ele será entrevistado por rádios de diversas regiões do país e destacará os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a relevância das provas para a trajetória escolar dos estudantes. O Enem é o principal meio de acesso ao nível superior, integrado a programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

O boletim individual de desempenho está disponível na Página do Participante. Para acessá-lo, é necessário fazer login utilizando a senha do Gov.br. Caso não lembre a senha, é possível recuperá-la acessando a página acesso.gov.br, seguindo as instruções para redefinição.

Sisu 2025

O cronograma do Sisu 2025 será detalhado durante o programa. As inscrições ocorrem de 17 a 21 de janeiro, com a chamada regular prevista para 26 de janeiro e a matrícula ou registro acadêmico entre 27 e 31 de janeiro. A manifestação de interesse na lista de espera também será aceita nesse período.

O Sisu permite que alunos disputem vagas em universidades públicas e institutos federais, utilizando a média das notas obtidas no Enem. O processo respeita o limite de vagas para cada curso e modalidade, considerando o perfil socioeconômico dos candidatos, conforme a Lei de Cotas.

Fies 2025

Camilo Santana apresentará os detalhes do Fies 2025, cujo objetivo é conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). As inscrições serão realizadas de 4 a 7 de fevereiro, com divulgação de resultados em 18 de fevereiro e início da convocação da lista de espera em 25 de fevereiro.

Lei sobre celulares nas escolas

O programa discutirá a Lei nº 15.100/2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 13 de janeiro, que restringe o uso de celulares nas escolas. A medida busca regulamentar a utilização de tecnologias digitais em sala de aula, promovendo um ambiente escolar mais saudável e equilibrado, além de proteger a saúde mental e física dos alunos.

Valorização docente e novos programas

Outro destaque será o programa Mais Professores, que visa qualificar e valorizar cerca de 2,3 milhões de docentes. A iniciativa inclui ações para melhorar o desempenho de 47 milhões de estudantes, com base em estudos que destacam a influência do professor nos resultados escolares.

O Pé-de-Meia Licenciaturas será outra pauta, oferecendo apoio financeiro a estudantes de licenciatura com alto desempenho no Enem. O programa inclui um benefício mensal de R$ 1.050, sendo parte desse valor depositado como poupança, resgatável após o docente ingressar na rede pública de ensino.

Transmissão e participação

O Bom Dia, Ministro é transmitido ao vivo pela TV, internet e pela Rede Nacional de Rádio (RNR). Comunicadores interessados podem participar enviando uma mensagem para o WhatsApp (61) 99222-1282, informando os dados da rádio, município e estado de origem.