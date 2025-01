Resultados do Enem 2024 revelam aumento na participação e desempenho dos alunos

Nesta segunda-feira, 13, foram divulgados os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As notas obtidas por meio deste exame são fundamentais para o ingresso no ensino superior, possibilitando a participação em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O Ministério da Educação, em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizou uma coletiva de imprensa para apresentar uma análise detalhada sobre o desempenho dos candidatos.

O total de inscritos neste ano foi de 4,32 milhões, dos quais 3,18 milhões compareceram às provas, resultando em uma taxa de presença de 73,5%. Este percentual representa um crescimento de 1,6% em comparação ao ano anterior, que contou com 3,93 milhões de inscrições. Além disso, observa-se um aumento significativo em relação a 2022, quando foram registradas 3,47 milhões de inscrições.

O ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu parte desse resultado ao programa Pé-de-Meia, que oferece um incentivo financeiro adicional para alunos que realizam o Enem. Ele destacou que a taxa de inscrição entre os alunos do terceiro ano do Ensino Médio subiu de 58% para impressionantes 94%, o que reflete tanto a política do programa quanto os esforços das redes estaduais de ensino. “Consideramos isso um marco importante na política educacional”, declarou Camilo.

A seleção dos estudantes pelo Sisu será realizada com base nas notas do Enem até que se esgotem as vagas disponíveis por curso e modalidade. As inscrições para este sistema terão início no dia 17 de janeiro.

Outro ponto ressaltado pelo ministro foi a redução no número de ausentes. Enquanto as taxas de ausência giraram em torno de 28% em 2022 e 2023, este ano a porcentagem caiu para 26,5%. “Estamos trabalhando para aumentar a presença dos alunos nas provas, nosso objetivo é chegar próximo aos 100%”, afirmou.

No que diz respeito à redação, surpreendentemente, 12 participantes alcançaram a nota máxima de 1.000 pontos. Os estados representados entre esses candidatos incluem Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Ao todo, 2.308 participantes tiveram notas variando entre 980 e 1.000 pontos; desse total, 215 eram oriundos da rede pública. Na faixa entre 950 e 980 pontos destacaram-se ainda mais 31.913 candidatos, sendo que 4.483 eram da educação pública. A proficiência média na redação atingiu 660 pontos, um incremento significativo em relação à média de 645 registrada em 2023.

Camilo Santana também anunciou a criação de um prêmio que visa reconhecer os esforços envidados para melhorar a educação básica no Brasil. Esse reconhecimento abrangerá estados, municípios e instituições escolares. “Queremos trazer maior transparência aos resultados e valorizar as iniciativas das redes educacionais”, enfatizou.

A média geral das provas apresentou um crescimento considerável: em 2024 foi registrada uma média de 546 pontos, superando os 543 pontos obtidos em 2023. O ministro celebrou esse aumento: “É uma boa notícia; quando mais alunos participam do exame normalmente há uma tendência à redução da média geral, mas conseguimos elevar esse índice.”

Em termos de áreas específicas avaliadas no exame: Linguagens e suas tecnologias obteve uma média de 528 pontos; Matemática e suas tecnologias alcançou média de 529; Ciências Humanas e suas tecnologias teve média de 517; enquanto Ciências da Natureza e suas tecnologias ficou com média de 495.

A distribuição das notas revelou que aproximadamente 645 mil participantes ficaram na faixa entre 500 e 550 pontos. Mais de 372 mil candidatos obtiveram notas superiores a 650 pontos e mais de um milhão superaram a nota mínima necessária para inscrição no Sisu. Em relação ao último ano letivo, cerca de um terço dos participantes do Enem em 2024 obteve notas acima do limite estabelecido para ingresso no Sisu.

Por fim, Manuel Palácios, presidente do Inep, anunciou a realização de um estudo voltado à análise da conclusão da educação básica no Brasil através dos dados coletados pelo Enem. “Estamos iniciando um aprofundamento sobre como os resultados podem auxiliar na avaliação da conclusão do ensino básico”, concluiu Palácios.