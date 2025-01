Lula lança programa inovador para valorização de professores no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta terça-feira, 14 de janeiro, o lançamento do programa “Mais Professores para o Brasil“, uma iniciativa ambiciosa que visa beneficiar aproximadamente 2,3 milhões de educadores em todo o território nacional. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

Este novo programa é fundamentado na premissa de que os professores desempenham um papel crucial na educação, sendo considerados o elemento intraescolar mais influente no processo de aprendizagem dos alunos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2024 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a atuação do professor contribui com 65,7% do desempenho dos estudantes no ensino fundamental e com 47% no ensino médio. Com isso, a iniciativa tem como objetivo impactar diretamente cerca de 47,3 milhões de estudantes.

O “Mais Professores para o Brasil” está organizado em cinco pilares principais: seleção de novos docentes; incentivo às licenciaturas; distribuição eficiente de professores; capacitação contínua; e valorização profissional.

SELEÇÃO – Para aprimorar a qualidade do corpo docente e estimular a realização de concursos públicos, será instituída a Prova Nacional Docente (PND), a qual será aplicada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estados e municípios poderão utilizar essa prova em seus processos seletivos para professores, que deverão se inscrever diretamente junto ao Inep.

PEDE-MEIA LICENCIATURAS – Visando atrair novos talentos para a profissão docente, o governo federal criou o programa Pé-de-Meia Licenciaturas. Este programa oferece apoio financeiro aos estudantes que se destacam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar, permanecer e concluir cursos de licenciatura. Os participantes receberão uma bolsa mensal de R$ 1.050 durante o período regular do curso, podendo sacar R$ 700 imediatamente. Os outros R$ 350 serão depositados em uma poupança, disponível após o ingresso do novo professor em uma rede pública de ensino até cinco anos após a formatura.

ALOCAÇÃO – A Bolsa Mais Professores foi criada para proporcionar suporte financeiro que incentive a entrada de novos educadores nas redes públicas e amplie sua atuação em áreas onde há escassez de professores. Cada participante receberá mensalmente R$ 2.100, além do salário pago pela instituição onde atua. Durante o tempo que durar a bolsa, os educadores terão a oportunidade de realizar uma pós-graduação lato sensu focada na docência.

FORMAÇÃO – Para garantir um contínuo desenvolvimento profissional dos professores, o Ministério da Educação (MEC) lançou um portal centralizado que reúne informações sobre cursos iniciais e continuados, assim como sobre pós-graduações oferecidas pelo MEC e instituições parceiras. A plataforma visa fortalecer a formação conforme as necessidades dos educadores.

VALORIZAÇÃO – No mesmo dia do lançamento do programa, o Governo Federal também revelou novas ações em colaboração com outros ministérios e instituições financeiras públicas para promover a valorização dos docentes. Entre as iniciativas estão benefícios exclusivos oferecidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, como um cartão de crédito sem anuidade. Adicionalmente, por meio de uma parceria com o Ministério do Turismo, os professores terão acesso a descontos de até 10% em diárias de hotéis, mesmo durante períodos de alta demanda como feriados ou eventos especiais.