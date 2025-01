Enem abre portas para bolsas de até 100% em faculdades de São Paulo

Com a chegada de um novo ano, é comum as pessoas estabelecerem novos sonhos e metas, e entre eles costuma estar o desejo de realizar uma faculdade. Neste cenário, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é frequentemente crucial para iniciar uma nova jornada acadêmica.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (13) as notas individuais da última edição do Enem. Cerca de quatro milhões de brasileiros agora têm a oportunidade de transformar suas vidas por meio do acesso ao ensino superior.

Anhanguera realiza plantão portas abertas

Para auxiliar os estudantes interessados em iniciar uma graduação, as unidades da Faculdade Anhanguera em São Paulo realizarão o plantão portas abertas de 14 a 31 de janeiro, das 9h às 21h. Durante este período, a instituição oferecerá bolsas de estudo de até 100% aos participantes que apresentarem suas notas do Enem.

O percentual de desconto nas mensalidades varia conforme a nota obtida no exame, indo de 20% a 100%. Os interessados podem utilizar notas do Enem realizadas a partir de 2015, sendo considerada a nota mais recente caso o candidato tenha feito mais de uma prova. No entanto, o benefício não é válido para transferência externa.

Para facilitar o processo, é possível calcular o desconto diretamente em uma calculadora online disponibilizada pela Anhanguera.

“O Enem é um marco para muitas pessoas”

“Para centenas de pessoas, o Enem não é apenas um exame; é um marco significativo para o início de uma jornada rumo à realização do sonho da formação superior. Nós, da Anhanguera, acreditamos que o exame é um fator predominante para ajudar as pessoas a entrarem na faculdade. Por isso, atuamos com oportunidades acessíveis para tornar realidade o objetivo dos estudantes, proporcionando bolsas e descontos diante do desempenho do estudante na prova”, destaca Pedro Ferraz, Sócio e Diretor Comercial da Cogna, detentora da Anhanguera.

Mais informações estão disponíveis presencialmente nas unidades da Anhanguera ou por meio do site: [Link].