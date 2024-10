Novembro é época de Kizomba, a Festa da Raça!

23/11 18h30 SEMINÁRIO TRANCISTAS EM MOVIMENTO: O FUTURO É ANCESTRAL com a palestrante referente a beleza preta Lidia Xavier, Crioleza Sarah e Suzana Maria, mediação Gabe Imani.ENTREGA DO PREMIO ORDALINA CÂNDIDO para as Trancistas de Diadema CENTRO DE FORMAÇÃO CARLOS KOPCAK R. Manoel da Nóbrega, 155 – Centro)

23/11 15h KIZOMBA: FESTA COMUNITÁRIA CIDADÃ contará com apresentações de ballet infantil, roda de capoeira, show da banda Punk e Raça Reggae, danças e participação especial do Circo Escola. CEU DAS ARTES Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim Uniao, Diadema – SP

25/11 19h ENTREGA DA MEDALHA ZUMBI E DANDARA Câmara Municipal de Diadema – Av. Antônio Piranga, 474 – Centro – Diadema.

26/11 18h30 ESTRUTURAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE IGUALDADE RACIAL DO GRANDE ABC – Diálogos para o fortalecimento das políticas públicas CONSÓRIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC Av. Ramiro Colleoni, 5 – Centro, Santo André – SP, 09040-160

27/11 19h APRESENTAÇÕES DAS OFICINAS QUE DIALOGAM COM A CULTURA NEGRA, COMO TRANÇA AFRO, RODA DE CAPOEIRA, SAMBA ROCK E COSTURA CRIATIVA, COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO TRIBO MUBANJÍ AFRICANIDADE. O EVENTO CONTARÁ COM AS BARRACAS DOS COLETIVOS DE AFROEMPREENDORES DA CIDADE. CENTRO CULTURAL VLADIMIR HERZOG E BIBLIOTECA PAINEIRAS R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário, Diadema – SP, 09931-300

29/11 19h SARAU DO MEMÓRIA: A COR NA VOZ CENTRO DE MEMÓRIA DE DIADEMA Av. Alda, 277 – Centro, Diadema – SP, 09910-170

30/11 13h

14h30

15h30 RODA DE CONVERSA SOBRE INTOLERÂNCIAS NAS CASAS DE AXÉ E AS MANEIRAS COMO TRÊS ZELADORAS DE DIFERENTES RAÍZES AFRICANAS: KETU, ANGOLA E MINA-GÊGE; CORTEJO DE MARACATU DO GRUPO SEMENTES DE MACAÍBA; APRESENTAÇÃO DO SAMBA DE CABOCLO PELO GRUPO DE JOVENS DA CASA DO ILÊ AXÉ NOCHÊ ABÊ MANJÁ ORUBARANA CENTRO DE REFERÊNCIA DAS CULTURAS DOS POVOS TRADICIONAIS E MATRIZES AFRICANAS PAI FRANCELINO DE SHAPANAN R. Marcos de Azevedo, 240 – Vila Nogueira, Diadema – SP, 09942-230