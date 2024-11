Novembro Azul: Ribeirão Pires promove conscientização sobre o câncer de próstata

O Centro de Especialidades Médicas da Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu na manhã desta terça-feira (26) roda de conversa sobre prevenção ao câncer de próstata. O evento faz parte do mês de conscientização à doença e também à saúde do homem.

O evento, conduzido pelo médico urologista Dr. Karlo Souza, reuniu pacientes e profissionais da área da saúde para abordar questões fundamentais sobre a doença. Entre os tópicos discutidos estão a importância do diagnóstico precoce, fatores de risco, sintomas e a importância do cuidado e a qualidade de vida.

O Centro de Especialidades Médicas de Ribeirão Pires se destaca pela retomada do atendimento na especialidade de urologia, restabelecido em 2022 com a inauguração do equipamento. A iniciativa encerrou um período de 8 anos sem a oferta desse serviço na rede municipal da cidade.

Para ter acesso ao exame de urologia, o paciente é encaminhado pela unidade básica de saúde ou da família – UBS ou USF do bairro. O Centro de Especialidades Médicas (CEM) fica localizado na Avenida Humberto de Campos, 70 – Vila Suissa. O atendimento é das 7h às 17h.

Vale ressaltar que a Atenção Básica – USF e UBS – também realiza exames de PSA (Antígeno Prostático Específico), procedimento essencial para a detecção precoce da doença. Apenas em 2024, foram 2.100 coletas realizadas em Ribeirão Pires.