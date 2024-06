Nova série de podcast da ACISA entrevista o empresário Duilio Pisaneschi

Na terça-feira (2 de julho), às 17h, o empresário Duilio Pisaneschi, ex-deputado federal e fundador da Planeta Transportes e Turismo (Planetatur), será o entrevistado do terceiro episódio do Santo André Empreende, nova série de podcast da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

Com a apresentação de Evenson Robles Dotto, Duilio Pisaneschi falará de sua jornada profissional, das atuações em várias empresas ligadas à área de transporte e de suas atividades sindicais representativas de classe associativas e conselhos.

Esta série visa abordar a história de sucesso de empresários com fortes laços com a cidade de Santo André e que contribuem com o desenvolvimento regional. A transmissão será pelo canal do YouTube.com/ACISASA.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e para manter a saúde financeira da entidade.