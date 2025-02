Nova base comunitária da PM é instalada próximo à estação do Brás

Nesta sexta-feira (28), foi inaugurada uma nova base comunitária da Polícia Militar na Praça Agente Cícero, nas proximidades da estação do Brás, um ponto movimentado do centro de São Paulo que recebe diariamente um grande fluxo de trabalhadores, moradores e turistas. Esta unidade representa a quinta das onze bases planejadas para serem instaladas na região até o final deste ano, com um investimento estadual estimado em cerca de R$ 4 milhões. Graças a essa iniciativa e outras ações implementadas pelas forças de segurança, a cidade registrou uma queda de 19,2% nos roubos e furtos na área central durante o ano de 2024, em comparação ao ano anterior.

O objetivo primordial da instalação dessas bases em locais estratégicos é promover uma maior integração entre a Polícia Militar e a comunidade local, além de servir como um ponto de referência para aqueles que transitam pela região.

A nova unidade é composta por dois contêineres acoplados e tem capacidade para abrigar um efetivo de 16 policiais militares, que contam com o suporte de duas viaturas. Durante seu horário de funcionamento, os policiais realizam rondas frequentes nas imediações do posto.

O vice-governador Felício Ramuth, presente na cerimônia de inauguração, enfatizou que os esforços já em curso no centro têm mostrado resultados positivos. Ele assegurou que as novas unidades serão fundamentais para aprimorar ainda mais a segurança na área. “Nosso objetivo é que cada cidadão que reside aqui se sinta acolhido e seguro, sabendo que terá apoio ao se deslocar. A região recebe diariamente milhares de pessoas e não podemos permitir que a criminalidade prevaleça”, afirmou Ramuth.

Durante o evento, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou as iniciativas já implementadas para reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança entre os cidadãos. “Por muito tempo, essa região foi marcada por diversos crimes, mas estamos mudando esse cenário”, reiterou.

Derrite também ressaltou que as novas bases, acompanhadas por viaturas e outros postos policiais já existentes, são instrumentos essenciais para garantir a segurança da população. “Trabalhamos diariamente em prol do bem-estar do povo”, acrescentou.

A escolha dos locais para as novas instalações é realizada com base em estudos conduzidos pela Secretaria de Segurança Pública e integra uma estratégia estadual voltada para a revitalização da região central. Com esse novo modelo de estrutura policial, o estado avança em suas ações para combater a criminalidade e melhorar a percepção de segurança entre os cidadãos.

Queda nos Crimes no Centro da Capital

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), os índices de roubos e furtos no centro da capital paulista apresentaram uma significativa redução no último ano. Em 2024, foram registrados 17.855 casos evitados desses crimes. Quando comparados aos números de 2023, as ocorrências caíram de 93.024 para 75.169 em um período de um ano, representando uma diminuição expressiva de 19,2%.

Essa tendência de queda tem sido observada desde abril de 2023, resultando em 21 meses consecutivos com redução dos crimes na área coberta pela 1ª Seccional de Polícia, que inclui o bairro do Brás.

Além disso, as ações das forças de segurança também contribuíram para evitar crimes mais graves como latrocínios – roubo seguido de morte – na região central. No ano passado, apenas um caso foi registrado pela Polícia Civil; enquanto no ano anterior foram seis ocorrências desse tipo.