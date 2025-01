Polícia Militar de São Paulo recebe novas viaturas para fortalecer segurança pública

A Polícia Militar de São Paulo recebeu, nesta quarta-feira (8), um total de 21 novas viaturas, em um esforço significativo para aumentar a segurança na capital, com foco especial no centro e na zona sul da cidade. A cerimônia de entrega ocorreu em frente ao Comando Geral da corporação, localizado na praça Coronel Fernando Prestes, na região do Bom Retiro. Este investimento, que totaliza R$ 4,1 milhões, é parte de um compromisso contínuo do governo estadual com a segurança pública.

Dentre os novos veículos, 16 foram alocados para as Bases Comunitárias, que foram recentemente instaladas em locais estratégicos do centro de São Paulo. As outras cinco viaturas serão integradas ao Comando de Policiamento de Área 5 (CPA/M), situado na zona sul. Nesta área, duas viaturas estão designadas para uma Base Comunitária e três reforçarão o patrulhamento do programa Ronda Escolar, que visa aumentar a segurança nas proximidades das instituições de ensino.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, ressaltou durante a solenidade que esta entrega é parte de uma solicitação feita ao governador Tarcísio de Freitas com o intuito de aprimorar as operações policiais na cidade. Ele enfatizou que os novos veículos possuem sistemas avançados de comunicação e adaptações específicas para oferecer suporte aos policiais em suas atividades diárias.

“Estamos proporcionando àqueles que atuam na linha de frente uma frota maior e mais eficiente, permitindo que ajam com mais agilidade. Isso certamente impacta positivamente na percepção de segurança da população”, declarou o secretário. Além disso, ele lembrou que a atual gestão estadual já disponibilizou 1.100 novas viaturas para a Polícia Militar e 125 ao Corpo de Bombeiros, demonstrando um investimento consistente na infraestrutura da segurança pública.