Entenda o modelo de base comunitária da Polícia Militar adotado no centro da capital

A Polícia Militar de São Paulo inaugurou na última semana um novo modelo de base comunitária no centro da capital. A unidade instalada no Parque da Luz é a primeira de um total de nove bases que serão instaladas até o final do ano para reforçar a segurança em áreas estratégicas da cidade.

A escolha dos locais de instalação dos equipamentos foi definida por meio de estudos realizados pela Secretaria de Segurança Pública e faz parte da estratégia estadual de recuperação das cenas abertas de uso de drogas.

A estrutura é montada em um contêiner, o que permite que seja instalada de forma mais rápida e fácil, sem causar impactos estruturais ou ambientais.

“É uma base modular que pode ser instalada com maior facilidade em qualquer ponto de São Paulo. Ela não precisa de uma estrutura de alvenaria como outras bases. Considerando que é feita em um contêiner, é muito mais simples caso haja necessidade de desmobilizar”, explica o tenente-coronel Fábio Teodoro, comandante do 13º Batalhão da PM.

O investimento estadual no projeto é de R$ 3,2 milhões. O objetivo é aproximar a corporação do cotidiano dos moradores. Durante o expediente, os policiais fazem rondas pelas imediações da base.

“Eles fazem um serviço de aproximação e informação junto à comunidade. No horário de pico, que é às 8h da manhã e por volta das 17h, estacionam uma viatura da base em frente ao portão da estação da Luz, dando à comunidade uma verdadeira sensação de segurança. Tivemos uma redução de criminalidade muito significativa desde que começamos a melhorar o policiamento na estação da Luz”, afirma o comandante.

A base conta com placas de concreto e tem capacidade para receber um efetivo de 16 policiais militares com o apoio de duas viaturas. O equipamento tem espaços para alojamento, copa, área de atendimento ao público e banheiros. A estrutura é sustentável e foi projetada para reduzir a emissão de poluentes e resíduos.

Revitalização do centro

A Base Comunitária Móvel da Policial Militar é mais uma das estratégias do Governo de São Paulo para garantir a segurança e contribuir com a revitalização do centro da capital paulista.

Recentemente, a região recebeu totens equipados com câmeras de monitoramento e alertas luminosos e sonoros para auxiliar a população durante alguma situação de emergência. Além dos avisos, os equipamentos permitem que as pessoas façam ligações ou videochamadas com a PM 24 horas por dia.

Os policiais militares, civis e técnico-científicos que atuam especificamente onde se concentram usuários de drogas estão recebendo treinamento para aprimorar a abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, todos são capacitados para notarem situações além do flagrante criminal, como a possibilidade de oferecer ajuda e direcionar esses usuários ao Hub de Cuidados e Crack e Outras Drogas, por exemplo.

Com investimento de quase R$ 20 milhões, o Comando de Policiamento de Área 1, que abrange bairros como Santa Cecília, Santa Efigênia, Sé, entre outros, recebeu, em junho, 99 viaturas novas para reforçar o patrulhamento.

Há ainda, uma nova companhia de motos do Batalhão de Ações Especiais, e o reforço com a sede da Força Tática do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), localizada na avenida Angélica e com atendimento 24 horas, fora operações como a Impacto, AC35 e Downtown que têm ajudado a desmantelar, cada vez mais, quadrilhas que fomentam o tráfico e uso de drogas na região.