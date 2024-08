Governo inaugura novo modelo de Base Comunitária da PM no centro de São Paulo

O governo de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (29), na Praça da Luz, na região central de São Paulo, a nova Base Comunitária da Polícia Militar. Essa é a primeira de nove unidades que estão previstas para serem instaladas no centro até o fim do ano. O investimento estadual é de R$ 3,2 milhões. Com o novo modelo de equipamento, o estado avança nas ações para reduzir a criminalidade, melhorar a percepção de segurança da população e aumentar a integração da Polícia Militar com a comunidade, sendo um ponto de referência ao cidadão que frequenta a região.

A cerimônia contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que destacou a redução da criminalidade na área central da capital paulista. “O trabalho da segurança pública no centro está surtindo efeito. É um trabalho de entendimento de como funciona o ecossistema criminoso na região. Saber o quem alimenta as cenas abertas de uso, onde estão os centros de distribuição de drogas, como atuam os receptadores. É justamente isso que estamos combatendo. Vamos devolver o centro de São Paulo para as pessoas”, afirmou.

A base comunitária é mais uma ferramenta que vai contribuir com a segurança da população. “O local é um novo instrumento para aumentar a percepção de segurança das milhares de pessoas que frequentam o centro da capital. Além de oferecer segurança para o policial, permite que ele tenha mobilidade em diferentes situações”, explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O contêiner tem capacidade para receber um efetivo composto por 16 policiais militares com o apoio de duas viaturas. Habitável, o equipamento ainda possui alojamento, copa, área de atendimento ao público e banheiros, além de ter uma concepção sustentável, com redução de impactos ao meio ambiente, com menos poluentes e resíduos.

A estrutura permite que seja transferida e instalada em qualquer localidade, sem causar impactos estruturais ou ambientais. A escolha dos locais foi definida por meio de estudos da SSP, como parte da estratégia estadual de recuperação das cenas abertas de uso de drogas.

Veja onde e qual a previsão de instalação dos outros Postos Policial Militar

Praça 14 BIS – Bela Vista: 10/9

Praça da Liberdade: 23/9

Avenida Paulista: 7/10

Largo da Batata – Pinheiros: 21/10

Praça Agente Cícero – Brás: 4/11

Largo de Santa Cecília: 18/11

Largo do Paissandú: 9/12

Praça da Sé: 21/12

Revitalização do centro

A Base Comunitária Móvel da Policial Militar é mais uma das estratégias do governo do estado para garantir a segurança e contribuir com a revitalização do centro da capital paulista.

No início do mês, a região recebeu totens equipados com câmeras de monitoramento e alertas luminosos e sonoros para auxiliar a população durante alguma situação de emergência. Além dos avisos, os equipamentos permitem que as pessoas façam ligações ou videochamadas com a PM 24 horas por dia.

Os policiais militares, civis e técnico-científicos que atuam especificamente onde se concentram usuários de drogas estão recebendo treinamento para aprimorar a abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, todos são capacitados para notarem situações além do flagrante criminal, como a possibilidade de oferecer ajuda e direcionar esses usuários ao Hub de Cuidados e Crack e Outras Drogas, por exemplo.

Com investimento de quase R$ 20 milhões, o Comando de Policiamento de Área 1, que abrange bairros como Santa Cecília, Santa Efigênia, Sé, entre outros, recebeu, em junho, 99 viaturas novas para reforçar o patrulhamento.

Há ainda, uma nova companhia de motos do Batalhão de Ações Especiais, e o reforço com a sede da Força Tática do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), localizada na avenida Angélica e com atendimento 24 horas, fora operações como a Impacto, AC35 e Downtown que têm ajudado a desmantelar, cada vez mais, quadrilhas que fomentam o tráfico e uso de drogas na região.

Roubos caem 68% na área das cenas abertas de uso

Os roubos nas cenas abertas de uso, no centro de São Paulo, permanecem em queda, conforme levantamento da Secretaria da Segurança Pública. Entre os dias 19 e 25 agosto, foram registrados 31 crimes. A quantidade é 68% menor em comparação a igual período do ano passado, quando foram 96 ocorrências.

Os dados fazem parte do monitoramento realizado semanalmente na área do fluxo, abrangendo os dados criminais registrados no 3º (Campos Elíseos) e 77º (Santa Cecília) Distrito Policial.

Os furtos em geral também reduziram no período analisado. Foram 158 boletins de ocorrência elaborados na semana anterior: 16% a menos que os crimes relatados entre os dias 19 e 25 de agosto de 2023.

Resultado dos esforços

No primeiro semestre deste ano, os indicadores de roubo e furto caíram 30,3% e 20,1%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. Durante esse período, 3.864 infratores foram presos e 114 armas de fogo foram retiradas das ruas. O volume de drogas apreendidas também registrou um aumento expressivo de 304,28%, totalizando 1,3 tonelada.

Reforço do efetivo na atual gestão e investimento

A região das cenas abertas de uso é monitorada desde abril do ano passado, quando passou a apresentar um diagnóstico semanal sobre a criminalidade no centro, abrangendo principalmente os bairros Santa Cecília e Campos Elíseos, área do fluxo. Contando principalmente com ações integradas entre as polícias, a SSP, o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, obtendo resultados na queda dos índices criminais.

A atual gestão tem intensificado os trabalhos para proteger a população e aumentar a sensação de segurança. No efetivo policial da capital, foram acrescentados mais 400 policiais militares, além de mais de mil vagas na Atividade Delegada.