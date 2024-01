NOTA OFICIAL – Queda de Avião

A Prefeitura de Ribeirão Pires foi acionada na manhã desta quinta-feira (25) para atender ocorrência de queda de avião de pequeno porte na região do bairro Barro Branco. Equipes de segurança do município, Corpo de Bombeiros, SAMU e PM estão mobilizados no local para o atendimento da ocorrência.

Atualizações em breve.