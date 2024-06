No mês das férias estreia o projeto Pequenos Artistas na Brinquedoteca

No mês de Férias, vamos incluir bebês e crianças pequenas no Projeto “Férias da Brinquedoteca”, com a estreia do Projeto “Pequenos Artistas- Estimulando a Expressão Criativa na Primeira Infância” – financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André. Quatro artistas educadoras convidam o mesmo público a participar, em três dias, de uma formação com oficinas de contação de histórias, dança, musicalização e recreação, criar experiências sensoriais e estéticas de incentivo à exploração e criação artística na primeira infância através do brincar. DOMINGO É DIA DE CRIAR PEQUENOS ARTISTAS NA BRINQUEDOTECA!

Dias: 07,14 e 21 de julho, domingos das 10h30 às 12h.

Local: Brinquedoteca

Parque Antonio Pezzollo (Chácara Pignatari).

Endereço – Avenida Utinga, 136. Vila Metalúrgica. Santo André.

Entrada – gratuita.

Inscrições: Inscrições no local por ordem de chegada.

Projeto: Pequenos Artistas: Estimulando a Expressão Criativa na Primeira Infância” – financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André.

Objetivo: Realizar oficinas artísticas com contação de histórias, dança, musicalização e recreação, através do brincar.

Público Alvo: Desde bebês de 06 meses até crianças de 05 anos com adultos acompanhantes.

Quantidade de público: Até 40 pessoas por oficina (limite máximo de 20 bebês e crianças + 1 acompanhante cada)