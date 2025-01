Neymar perto do Santos: reunião decisiva marca possível retorno histórico

O Santos Futebol Clube vive um momento crucial no que diz respeito ao retorno de Neymar Jr. O presidente Marcelo Teixeira agendou uma reunião com o atacante para esta segunda-feira (27), onde serão discutidos os últimos detalhes do projeto de repatriação do jogador. As conversações estão sendo conduzidas diretamente pelo mandatário santista, que expressa otimismo sobre a possibilidade de trazer o craque de volta à Vila Belmiro.

Desafios e expectativas na negociação

Entretanto, mesmo com essa perspectiva positiva, a diretoria do clube adota uma postura cautelosa nos bastidores. O jogador, que atualmente está sob contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, aguarda ansiosamente a rescisão do seu vínculo com o clube saudita, que se estende até junho deste ano.

Ainda que exista a possibilidade de Neymar retornar ao Brasil já nesta semana, o principal desafio permanece sendo a finalização do acordo de rescisão com o Al-Hilal. Embora tenha sido considerado um empréstimo de seis meses como alternativa, a equipe do atleta está focada em negociar sua saída definitiva do clube árabe.

Para Neymar, a volta ao futebol brasileiro representa não apenas uma mudança de ares, mas também uma nova fase na sua carreira. Nos últimos tempos, o atacante teve participações limitadas com o Al-Hilal, tendo enfrentado um longo período afastado dos gramados devido a uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em novembro de 2023 durante um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai.

No final de 2024, após sua recuperação, Neymar fez sua estreia novamente em campo pelo Al-Hilal em duas partidas, totalizando apenas 42 minutos jogados. Sua trajetória no time saudita foi marcada por outra lesão significativa na coxa direita que o afastou por quase dois meses. Em 30 de dezembro do ano passado, ele participou de um amistoso contra o Al Fayha e contribuiu para a vitória por 2 a 0 ao marcar um gol e oferecer assistência para outro.

Histórico glorioso pelo Santos

Antes de sua passagem pela Europa e agora pelo futebol árabe, Neymar construiu uma sólida carreira no Santos entre 2009 e 2013. Durante esse período, ele disputou 225 jogos e anotou 136 gols, além de proporcionar 64 assistências. O atleta conquistou também seis títulos importantes com o clube: três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).