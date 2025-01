Necxt realiza processo seletivo para vagas no SAMU

A Necxt, empresa especializada em Customer Services e atendimento ao cliente do Grupo Stefanini, realiza nesta quarta-feira, 15 de janeiro, o processo seletivo para 100 vagas para atendente receptivo no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) em São Paulo. As oportunidades são para atuar na unidade localizada no bairro Bom Retiro (Zona Norte), oferecendo suporte essencial ao serviço de emergência.

As principais responsabilidades da vaga incluem atender chamadas de emergência pelo 192, realizar a avaliação inicial dos casos, coletar informações detalhadas, determinar prioridades seguindo protocolos médicos e manter comunicação constante com as equipes de socorro. Entre outras habilidades, o profissional também deverá exercer empatia ao lidar com situações de alto estresse, fornecer orientações sobre primeiros socorros e garantir o registro preciso de todas as informações para fins de documentação e relatórios.

Os profissionais contratados para a vaga contarão com um amplo pacote de benefícios, que inclui vale alimentação, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, mentoring e clube de vantagens para consultas, exames e descontos em estabelecimentos renomados. Além disso, terão acesso à Academia Stefanini, com cursos online gratuitos e certificados, parcerias com universidades e escolas de idiomas, clube de viagens e convênios para cuidados com pets.

“Na Necxt, acreditamos que as pessoas são o centro de tudo o que fazemos. Por isso, buscamos criar um ambiente humanizado, onde nossos colaboradores se sintam valorizados e tenham acesso a recursos que os apoiem em sua jornada profissional e pessoal. Sabemos que cuidar de quem faz parte do time é essencial para garantir um trabalho de excelência, e isso inclui oferecer condições que proporcionem conforto, aprendizado e equilíbrio no dia a dia’’, afirma Marcus Piombo, CEO da Necxt.