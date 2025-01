Nayra Lais apresenta o show “Feita de Samba” no Sesc Ipiranga 

No dia 17/1, sexta às 20h, o Sesc Ipiranga recebe Nayra Lais com o show “Feita de Samba”. No espetáculo musical que tem o pagode e o samba rock como destaque, a cantora traz além de um repertório autoral, releituras de grandes referencias da carreira e apresenta ao público uma mescla contemporânea da música preta paulistana e linguagens pop e R&B.

Lançado em agosto de 2024, “Feita de Samba” é o primeiro álbum de estúdio de Nayra Lais e permeia temas como amor, sexualidade, luto e autoconhecimento. O projeto entrega camadas de um universo subjetivo da cantora, enquanto também dialoga com sentimentos quase universais, por serem tão inerentes às nossas humanidades.

Nascida no Grajaú, extremo sul de São Paulo, Nayra Lais iniciou seu projeto artístico em 2016, e desde então tem explorado linguagens e estilos da música preta como o rap e, mais recentemente, o samba rock e pagode, com o objetivo de contar sua história e co-criar narrativas de vida acerca de pessoas negras, sendo continuidade de seus legados na cultura.

Serviço:

Música | Nayra Lais

Feita de Samba

Dia 17/1, sexta 20h

Teatro. 12 anos.

Duração: 60 minutos.

Valores: R$60,00 (inteira), R$30,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$18,00 (credencial plena).

Ingressos: disponíveis a partir de 7/1 às 17h no portal, ou a partir de 8/1 às 17h, presencialmente nas unidades do Sesc São Paulo.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000