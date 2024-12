Natal Solidário de Diadema incentiva vaquinha para Rhyan

O Natal Solidário de Diadema adere à campanha “Ajude a Salvar o Rhyan” para ajudar a família do jovem Rhyan Almeida Generosa, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, conseguir recursos para o tratamento. Por ser uma doença rara e degenerativa, que enfraquece os músculos, quanto mais rápido iniciar o tratamento melhores as chances de diagnóstico.

O morador de Diadema tem 11 anos e sonha em ser jogador de futebol. Entretanto, precisa de medicação para continuar com o movimento das pernas, já que a doença progride rapidamente. O medicamento de alto custo custa mais de R$ 15 milhões.

A doação vai direto para a família, que se encarregará da aquisição do medicamento. Para doar, basta acessar o site https://www.vakinha.com.br/4935936 ou fazer um pix para [email protected]. Quem desejar ainda pode acompanhar o dia a dia do Rhyan pelas redes sociais (@salveorhyan).

Além de anunciar o apelo nas redes oficiais da Prefeitura, a Campanha “Ajude a Salvar o Rhyan” será divulgada durante toda a programação do Natal Solidário, realizado entre 5 e 15 de dezembro, na Praça da Moça. Confira a programação completa

DMD

A distrofia muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular genética, que provoca degeneração progressiva e irreversível, afetando principalmente os meninos. A enfermidade acomete 20 a cada 100 mil nascidos vivos do sexo masculino e, geralmente, se manifesta entre dois e três anos de idade.