Natal Mágico traz clima festivo para Ribeirão Pires neste fim de semana

A magia do Natal tomará conta de Ribeirão Pires neste fim de semana com o evento Natal Mágico, promovido pela Prefeitura Municipal nos dias 7 e 8 de dezembro. Realizado no Paço Municipal, o evento traz programação variada e gratuita para todas as idades, em parceria com o Programa de Ação Cultural (PROAC), a ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires), a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, unidades de ensino locais e a EMARP – Escola Municipal de Artes.

Entre os momentos mais esperados está a cerimônia de acendimento das luzes, marcada para este sábado (7), às 19h, que promete iluminar e encantar o público presente. Logo em seguida, o Desfile de Natal tomará as ruas, culminando na chegada triunfal do Papai Noel.

O evento também contará com uma variedade de atrações culturais e artísticas, incluindo apresentações musicais, espetáculos teatrais e de danças. Um dos destaques especiais será o espetáculo “Quebra-Nozes”, encenado pelos alunos da EMARP, no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.

Para complementar a experiência natalina, o evento contará com uma feira de artesanato, onde o público poderá adquirir produtos únicos e criativos, além da Exposição da Rota do Cambuci, ingrediente típico da região. As barracas gastronômicas também estarão presentes, oferecendo delícias para todos os gostos.

A entrada é solidária e voluntária para o Natal Mágico, e todos estão convidados a participar dessa celebração inesquecível doando 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.

Confira a programação completa:

Sábado (7 de dezembro):

– 14h: Apresentações de Escolas Municipais

– 15h: Ossamá Sato

– 16h: Combo EMARP

– 17h: Dom José

– 17h30: Violeiros CRI

– 18h: Colégio São José e CRI

– 18h30: Coral da EMARP

– 19h: Acender das luzes com Desfile de Natal e chegada do Papai Noel

– 20h: Espetáculo Quebra-Nozes (EMARP)

– 20h: Bandinha tocando no túnel da Rua Felipe Sabbag

Domingo (8 de dezembro):

– 12h: Apresentações de dança com grupos locais

– 14h: Apresentações de Escolas Locais

– 17h: Marco de Vita e o Sexteto Musical

– 18h: Chegada do Papai Noel de trenzinho

– 19h: Espetáculo Quebra-Nozes (EMARP)