Natal do Shopping ABC resgata tradições da época em campanha que sorteia um Tiggo 8 PRO

Decorações, de todos os jeitos, cores e formas, muitas luzes, Papai Noel, reuniões familiares, troca de presentes e muito mais. Se tem uma celebração recheadíssima de tradições, é o Natal! Para fazer o público lembrar um pouquinho dessas clássicas tradições, o Shopping ABC traz a campanha “Natal é mais Natal com você aqui com a gente” para selar, de uma forma divertida, essa época do ano que ainda oferece sorteio de um Tiggo 8 PRO, da CAOA Chery.

Até o dia 31 de dezembro, além de trazer o esperado visual natalino, a campanha brinca com situações típicas desta época como a polêmica das uvas passas no arroz, as crianças impacientes na véspera do Natal e as roupas novas compradas exclusivamente para a ocasião. Essa alusão apresenta o mote da campanha promocional do empreendimento, onde a cada 500 reais em compras o cliente, além de concorrer a um automóvel, garante uma lata com gingerbreads, exclusivamente produzida pela Dona do Doce, tradicional e famosa bolacharia gourmet.

Ainda pensando em toda família, este ano, o automóvel escolhido na promoção é um Tiggo 8 PRO, com 7 lugares e uma lista extensa de destaques. O SUV oferece um design renovado, volante multifuncional, novo GPS nativo Double Screen, nova central multimídia com espelhado wireless e muito mais. O veículo ainda apresenta um airbag de cortina, ou seja, frontal e lateral para motorista e passageiro.

“Estamos felizes em entregar mais uma campanha incrível de Natal, com uma ação promocional que resgata esse encanto das tradições natalinas de forma divertida e envolvente. Além de destacar a nossa promoção, com o sorteio de um carro, que comporta toda a família, e brindes aos clientes, em parceria com a Dona do Doce que produziu exclusivamente para este momento”, destaca Flavia Tegão, gerente de marketing do shopping.

A campanha integra a programação de Natal do Shopping ABC que também apresenta a decoração natalina com o tema ‘Brincadeiras no Vilarejo’ e traz ambientes exclusivos cenográficos que inspiram a magia dessa época e transformam o shopping em uma verdadeira casa do Papai Noel, levando os visitantes a uma verdadeira viagem na casa do Bom Velhinho, com cozinha, sala de estar, banheiro e até celeiro.

Serviço

Campanha promocional “Natal é mais Natal com…”

Período: até 31 de dezembro

Mecânica: a cada 500 reais em compras, o cliente participa do sorteio de um Tiggo 8 PRO e garante 1 lata com gingerbreads da Dona do Doce. Válido 1 brinde por CPF ou enquanto durarem os estoques.

Natal no Shopping ABC – Decoração ‘Brincadeiras no Vilarejo’

Período: até 24 de dezembro

Locais: Praça de Eventos do Piso Térreo e Piso 1.

Atividades gratuitas.

Papai Noel

Período: até 24 de dezembro

Local: Trono do Papai Noel e Trono Pet, localizados no Piso Térreo, próximo à entrada principal