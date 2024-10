Na véspera do Enem, rede de ensino faz revisão descontraída para mais de 600 estudantes

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá nos dois primeiros domingos do mês de novembro (dias 3 e 10) e contará neste ano com mais de 5 milhões inscritos, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para reforçar os principais pontos cobrados no exame, o cursinho Singular Anglo Vestibulares e o Colégio Singular, com unidades no Grande ABC, promoverão no dia 2 de novembro (sábado), das 9h às 13h, o Esquenta Enem, uma revisão totalmente diferente e descontraída, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Singular de Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro).

A revisão será aberta para alunos do cursinho e da 3ª série do Ensino Médio da rede Singular e de outras instituições de ensino e envolverá as disciplinas de História, Redação, Biologia, Física, Matemática e Geografia. O ingresso para a atividade será um quilo de ração animal.

De acordo com o supervisor do Singular Anglo, Marcel Xavier de Souza, a finalidade é oferecer tranquilidade e diminuir a ansiedade dos alunos, por meio de revisões especiais focadas nos principais temas que serão cobrados no Enem. “A proposta de realizar a revisão no Ginásio Poliesportivo é justamente para criar um ambiente mais leve e descontraído para os vestibulandos”, revela.

Serviço: Esquenta Enem

Data: 2 de novembro (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Colégio Singular de Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro).