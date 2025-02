Mutirão de emprego em SP oferece 150 vagas para pessoas egressas do sistema prisional

Na próxima terça-feira (11), a Polícia Penal do Estado de São Paulo realizará um mutirão de empregos destinado a indivíduos egressos do sistema penitenciário. A iniciativa, que visa promover a reintegração social por meio da inserção no mercado de trabalho, ocorrerá na Rua Líbero Badaró, 119, na região central da capital paulista.

Organizada pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC), em colaboração com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, esta ação oferecerá 150 vagas de emprego disponibilizadas por empresas parceiras. As oportunidades abrangem funções como auxiliar de limpeza e serviços gerais, com opções em diversos setores, incluindo indústrias, shoppings, hospitais e centros logísticos.

As vagas são exclusivas para aqueles que já cumpriram suas penas e vêm acompanhadas de benefícios significativos. Entre eles, estão vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche, convênios médico e odontológico, além de gratificações por assiduidade e descontos em academias e instituições de ensino.

Os candidatos não necessitam ter experiência prévia e devem levar consigo documentos essenciais como RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, comprovante de residência, certificado de reservista, título de eleitor, cartão do SUS e um comprovante de conta bancária. Para aqueles que encontrarem dificuldades com a documentação, haverá assistência para regularização.

Este mutirão reafirma o compromisso da Polícia Penal com a inclusão produtiva dos ex-detentos, em conformidade com as diretrizes governamentais voltadas para a reintegração social e a diminuição da reincidência criminal. Iniciativas semelhantes realizadas em cidades como Campinas e Sorocaba já demonstraram resultados positivos ao facilitar contratações e fortalecer parcerias com empresas que adotam práticas socialmente responsáveis.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com a Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (CAEF) pelo telefone (11) 94533-5418 ou através do e-mail [email protected].

Serviço