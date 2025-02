Fundação CASA registra avanços significativos na educação e reintegração de adolescentes

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) alcançou resultados notáveis em 2024, refletindo um progresso significativo na educação dos adolescentes sob sua responsabilidade. O índice de progressão em alfabetização e letramento atingiu impressionantes 71,31%, um aumento considerável em comparação aos 44,68% registrados em 2023. Esse avanço é atribuído à realização de 1.253 oficinas pedagógicas, que beneficiaram mais de 11 mil jovens durante o ano. Ademais, cerca de 4 mil adolescentes que estavam cumprindo medida de internação participaram das aulas do Ensino Fundamental e Médio, evidenciando o compromisso da instituição com a educação e a reintegração social.

Outro destaque foi a certificação em Formação Profissional Básica, concedida aos adolescentes que completaram suas medidas de internação. A meta estipulada no Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado era de 80%, mas a Fundação CASA superou as expectativas, alcançando 95,5%. No total, 4.668 jovens foram certificados em cursos profissionalizantes, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho.

A instituição também fez progressos significativos para incentivar a continuidade dos estudos. Em colaboração com o Centro Paula Souza, 263 adolescentes se inscreveram no vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), resultando em 61 aprovações. Além disso, 89 jovens se inscreveram nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), enquanto 1.401 jovens realizaram o Encceja PPL e 242 participaram do Enem PPL. A prova Provão Paulista também teve a participação de 1.238 jovens, evidenciando a relevância da educação como instrumento de transformação social.

Cultura e Esporte como Ferramentas Complementares

Além das atividades educacionais formais e profissionalizantes, a Fundação CASA investiu intensamente na promoção da cultura e do esporte como componentes essenciais da socioeducação. Em 2024, 1.952 adolescentes tiveram a oportunidade de participar de atividades esportivas organizadas por meio de parcerias com clubes locais, SESC, prefeituras e secretarias municipais de esporte. Para enriquecer essas iniciativas, 185 profissionais da Educação Física receberam capacitações especializadas.

No campo cultural, 1.100 adolescentes se envolveram nas oficinas musicais do programa Guri, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, distribuídas em 90 turmas. As visitas a museus contaram com a participação de 1.485 jovens em um total de 376 atividades, enquanto eventos artísticos como MusiCASA e Nós Pela Cultura mobilizaram outros 372 adolescentes, promovendo o protagonismo e a expressão artística dentro do sistema socioeducativo.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destacou o impacto positivo dessas iniciativas no desenvolvimento dos adolescentes atendidos pela instituição. “Cada jovem que passa pela Fundação deve encontrar oportunidades reais para aprendizado e crescimento. O aumento substancial no índice de aprendizagem, somado às certificações obtidas e ao acesso ao ensino técnico e superior, evidencia que estamos construindo caminhos concretos para um futuro diferente para esses adolescentes”, declarou.

Com vistas ao ano de 2025, as metas incluem elevar o índice de certificação além dos 87% e expandir ainda mais o acesso à educação nos centros socioeducativos. Entre as ações planejadas estão a ampliação das salas de leitura, a melhoria dos acervos literários disponíveis, a introdução de novos cursos profissionalizantes e o monitoramento contínuo da participação dos adolescentes nas atividades pedagógicas, garantindo assim a eficácia das ações socioeducativas implementadas pela Fundação CASA.