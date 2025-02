Jovens da Fundação CASA visitam Instituto Neymar Jr. em preparação para Copa CASA

Cinco adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA Santo André II visitaram, no dia 21 de janeiro, o Instituto Projeto Neymar Jr., em Praia Grande, no litoral paulista. A experiência fez parte da preparação para a Copa CASA de Futebol 2025, maior torneio de futebol voltado a jovens em internação no Brasil.

Durante a visita, os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer as diversas instalações dos 8.400 m² do projeto social, incluindo espaços de saúde, áreas esportivas e educacionais, e refletir sobre como o esporte pode ser um caminho para transformação pessoal e profissional. Além disso, eles participaram de treinamentos no gramado de um dos campos do Instituto, vivenciando na prática o ambiente esportivo e aprimorando suas habilidades.

“Foi uma experiência inspiradora para os nossos jovens. O futebol pode ser um caminho para disciplina, trabalho em equipe e superação. Esse contato com uma instituição reconhecida reforça o impacto positivo do esporte na vida deles”, destacou o diretor do CASA Santo André II, André Luiz Martins Barboza.

O Instituto Projeto Neymar Jr. é uma associação civil sem fins lucrativos que oferece oportunidades a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, cultura, esporte e saúde. Com capacidade para atender até 3 mil jovens, o espaço impacta mais de 10 mil pessoas, incluindo suas famílias.

“O esporte ensina respeito, comprometimento e resiliência. A visita ao Instituto Neymar Jr. amplia horizontes e motiva esses jovens a acreditarem em seu potencial de transformação”, ressaltou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

