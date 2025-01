Neymar brinca com presidente do Santos após caneta falhar: “Tem certeza?”

Neymar Jr. fez sua aguardada volta ao Santos FC, participando da cerimônia de assinatura de contrato no Centro de Treinamento Rei Pelé, na tarde desta sexta-feira, 31. O atleta, que retornou ao clube após uma passagem significativa pela Europa, foi recebido pelo presidente Marcelo Teixeira, que lhe entregou uma simbólica camisa 11, número que o jogador já havia utilizado em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano.

Descontração e boas risadas

Durante a assinatura do contrato, que estabelece um vínculo de seis meses com o Santos, válido até junho de 2025, Neymar demonstrou descontração ao brincar com o presidente sobre a formalidade do ato: “É para assinar mesmo? Tem certeza?”, provocando risadas entre os presentes.

O presidente Teixeira destacou a importância do momento, ressaltando a trajetória do jogador no clube e a expectativa da torcida. “Você começou com a 7, depois fez história com a 11. Aqui, estou te dando a camisa tradicional, a 11. Mas você vai pegar a 10 na frente da torcida”, disse o dirigente, referindo-se ao número icônico que Neymar herdará de Pelé durante sua apresentação oficial.

Festa na Vila Belmiro

Após concluir as formalidades no CT Rei Pelé, Neymar se dirigiu à Vila Belmiro, onde será apresentado em uma festa organizada pela diretoria do Santos. A expectativa em torno deste evento é alta, com torcedores ansiosos para ver o ídolo reencontrar seu espaço no clube onde se tornou uma lenda.