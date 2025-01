Neymar chega ao Brasil para ser apresentado pelo Santos

O atacante Neymar Júnior já está no Brasil. O novo reforço do Santos pousou em São Paulo por volta das 10h e tem apresentação oficial prevista para esta sexta-feira (31), na Vila Belmiro.

Em seu avião particular, o Menino da Vila aterrissou no Aeroporto Executivo Internacional Catarina (SP), um aeroporto particular que fica a cerca de uma hora da capital paulista. A expectativa é que Ney faça alguns compromissos profissionais pela manhã, descanse de tarde e siga para a Baixada Santista no começo da noite de helicóptero.

O Santos anunciou que haverá uma série de atrações no evento de apresentação de Neymar, que começará às 18h, na Vila Belmiro. Haverão shows de artistas renomados e santistas como Mano Brown, MC Bin Laden e Projota. Os ingressos se esgotaram rapidamente na noite da última quinta-feira (30).

A expectativa é que Neymar Júnior esteja presente no clássico contra o São Paulo neste sábado (1º), na Vila, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. Ele deve assistir ao San-São nos camarotes. Sua reestreia pelo Santos está prevista – mas não garantida – para a rodada seguinte. Na quarta-feira (5), o Peixe recebe o Botafogo-SP, às 21h35.