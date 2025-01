Santos acerta venda de Lucas Braga ao Vitória

O Vitória acertou a chegada do atacante Lucas Braga, que deve se tornar o 13º reforço da equipe para a temporada de 2025. O jogador, que pertence ao Santos, será adquirido por R$ 5 milhões, correspondendo a 70% dos direitos econômicos. Lucas Braga assinará um contrato de três anos com o Rubro-Negro.

Embora o Vasco também tenha mostrado interesse no atleta, a equipe carioca optou por não prosseguir com a negociação.

Lucas Braga esteve no Santos desde 2020, onde teve um início de temporada ativo, figurando como titular na recente vitória sobre o Mirassol e participando das partidas contra Ponte Preta e Palmeiras.

Na última temporada, o atacante atuou sob empréstimo no Shimizu S-Pulse, do Japão. Durante sua passagem pela equipe japonesa, participou de 36 jogos e marcou oito gols, contribuindo significativamente para que o clube alcançasse a promoção à primeira divisão.

Antes de sua experiência no Japão, Lucas Braga consolidou-se como uma peça chave no Santos, superando a marca de 40 jogos por temporada em quatro anos consecutivos. Ao todo, ele acumulou 202 partidas pelo clube alvinegro, sendo 137 delas como titular, além de ter balançado as redes em 18 oportunidades.