Participação de presos no Enem PPL cresce 18,76% na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira

O aumento na adesão de detentos ao Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) nas regiões da Baixada Santista e do Vale do Ribeira é notável, registrando um incremento de 18,76% no número de inscrições. Este ano, 1.171 internos das penitenciárias localizadas em Mongaguá, São Vicente e Registro se inscreveram para realizar o exame, programado para os dias 10 e 11 de dezembro. Em comparação, no ano anterior, foram contabilizadas 986 inscrições.

A nível estadual, a expectativa é que 21.962 detentos provenientes de 172 unidades prisionais participem do Enem PPL. Esta iniciativa é promovida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e desempenha um papel crucial não apenas no acesso ao ensino superior, mas também na avaliação da qualidade educacional dentro do sistema prisional. Através do Enem PPL, os participantes podem se candidatar a programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As provas são administradas diretamente nos estabelecimentos penais, mantendo o mesmo rigor e complexidade do Enem tradicional. A avaliação é composta por quatro provas objetivas totalizando 180 questões, além da redação, garantindo assim uma experiência completa e desafiadora aos candidatos encarcerados.