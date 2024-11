Jovens da Fundação Casa realizam Provão Paulista em busca de vagas no ensino superior

Cerca de 224 adolescentes do 3º ano do Ensino Médio que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Cqsa) em diversas regiões do estado de São Paulo participarão nesta quarta-feira (6) e quinta-feira (7) do Provão Paulista Seriado, um passo decisivo rumo ao sonho do ensino superior. As provas serão realizadas em duas etapas, avaliando conhecimentos em diversas áreas e proporcionando aos jovens uma oportunidade de ampliar suas perspectivas de vida.

No primeiro dia de provas, os candidatos responderão a 48 questões de língua portuguesa, língua inglesa, física, química e biologia, além de uma redação, com duração de até cinco horas. A segunda etapa, no dia 7, será dedicada a 42 questões de matemática, história, geografia, sociologia e filosofia. Para os alunos do 3º ano, o exame deste ano tem peso de 50% no cálculo final, enquanto a redação vale 20%.

O Provão Paulista Seriado oferece neste ano 15.390 vagas em universidades públicas do estado, entre elas 1.500 na Universidade de São Paulo (USP), 934 na Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). As vagas são destinadas exclusivamente a estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública.

Além dos adolescentes do 3º ano, outros 1.490 jovens da Fundação Casa, atualmente na 1ª e 2ª séries do ensino médio, também farão o exame nos dias 2 e 3 de dezembro, com duração máxima de quatro horas. Os pontos acumulados por eles também contribuirão para o cálculo futuro de suas notas.

A Fundação Casa, em parceria com professores da rede estadual, tem intensificado a preparação dos adolescentes para a prova, oferecendo reforço nas disciplinas exigidas e orientação direcionada. Esse trabalho conjunto é fundamental para fortalecer o aprendizado e ampliar as oportunidades educacionais.

Os jovens participantes estão em unidades da Fundação Casa em diversas cidades, incluindo Araraquara, Araçatuba, Atibaia, Bauru, Botucatu, Campinas, Caraguatatuba, Cerqueira César, Diadema, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Guarujá, Itaquaquecetuba, Itapetininga, Jacareí, Lins, Limeira, Marília, Mongaguá, Mogi Mirim, Osasco, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Taubaté, Iaras e Irapuru.

A presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, destacou a importância desta etapa para os jovens: “A participação no exame é um momento transformador para cada um desses adolescentes. Mais do que uma prova, é uma possibilidade real de acesso ao ensino superior e uma oportunidade para eles enxergarem novas perspectivas de vida. A educação é uma ferramenta poderosa de transformação e inclusão”, afirmou.