LinkedIn aponta os empregos em alta para São Paulo em 2025

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, acaba de divulgar a Lista de Empregos em Alta para São Paulo em 2025, com dados exclusivos que revelam os 10 cargos que mais cresceram na cidade nos últimos três anos. O levantamento local complementa a lista nacional das 25 profissões em alta, liberada anualmente pelo time Editorial do LinkedIn e que traça um panorama das principais tendências do mercado de trabalho brasileiro. Para este ano, os destaques paulistas estão nos setores de educação e finanças, além da retomada dos setores de turismo e eventos, que voltaram a crescer no cenário pós-pandemia.

A lista é lançada em um momento de alta mobilidade no mercado de trabalho: 3 em cada 5 trabalhadores brasileiros planejam buscar novas oportunidades de emprego em 2025, segundo uma pesquisa realizada pela plataforma. Esse movimento enfatiza a necessidade de adaptação constante, já que, até 2030, 75% das habilidades exigidas para diversas funções no Brasil serão significativamente diferentes das atuais.

“Conhecer as especificidades de cada cidade é essencial para acompanhar a evolução do mercado de trabalho. São Paulo, como um dos principais polos econômicos da América Latina, possui uma dinâmica própria que reflete a complexidade da economia brasileira. Por isso, é fundamental oferecer dados locais que ajudem profissionais e empresas a se prepararem para as transformações do mercado”, explica Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias no Brasil.

A lista reflete a variedade de setores e profissões presentes na cidade, com destaque para o cargo de diretor(a) de receita, que também lidera o ranking nacional, mas tem relevância especial na capital paulista, onde o mercado demanda habilidades em liderança, análise de dados e planejamento avançado. Já a função de agente de viagens, também presente nas listas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, evidencia uma recuperação expressiva do turismo em um contexto de retomada pós-pandemia.

Confira abaixo a lista completa com os 10 empregos em alta em São Paulo para 2025, segundo o time Editorial do LinkedIn:

Professor(a) de educação especial

O que faz: Ajuda alunos com dificuldades de aprendizagem e com diferentes deficiências, adaptando as lições de educação geral para atender às necessidades particulares. | Competências mais comuns: Educação especial, Educação infantil, Docência | Setores mais comuns: Educação infantil, fundamental e ensino médio, Educação superior, Atividades de organizações sem fins lucrativos | Divisão por gênero de contratados em 2024: 76,19% mulheres; 23,81% homens

Agente de viagens

O que faz: Planeja itinerários e faz arranjos de viagem para indivíduos, grupos ou empresas, oferecendo orientação personalizada e informações práticas e culturais relevantes aos viajantes. | Competências mais comuns: Planejamento de viagens, Gestão de viagens, Serviços de viagens de lazer | Setores mais comuns: Organização de viagens, Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e consultoria de gestão empresarial | Divisão por gênero de contratados em 2024: 68,32% mulheres; 31,68% homens

Secretário(a) médico(a)

O que faz: Executa tarefas administrativas em ambientes de saúde, incluindo agendamento de consultas e gerenciamento de registros de pacientes. | Competências mais comuns: Funções de recepcionista, Assistência médica, Contas a pagar | Setores mais comuns: Consultórios médicos, Saúde e serviços sociais, Pesquisa e desenvolvimento científico | Divisão por gênero de contratados em 2024: 86,67% mulheres; 13,33% homens

Gerente de eventos

O que faz: Planeja, organiza e coordena eventos sociais e corporativos, garantindo seu funcionamento da concepção até sua conclusão. | Competências mais comuns: Gestão de eventos, Produção de eventos, Planejamento de eventos | Setores mais comuns: Hotelaria, Serviços e consultoria de gestão empresarial, Serviços de organização, produção e promoção de eventos | Divisão por gênero de contratados em 2024: 65,63% mulheres; 34,38% homens

Especialista em operações logísticas

O que faz: Supervisiona o armazenamento, transporte e distribuição de mercadorias, garantindo operações eficientes dentro da cadeia de suprimentos. | Competências mais comuns: Gestão logística, Armazenagem, Logística Reversa | Setores mais comuns: Tecnologia, Informação e Internet, Transporte de carga, Serviços e consultoria de gestão empresarial | Divisão por gênero de contratados em 2024: 31,82% mulheres; 68,18% homens

Diretor(a) de receita

O que faz: Lidera os processos geradores de receita, garantindo o alinhamento das equipes de marketing e vendas para maximizar as oportunidades de crescimento. | Competências mais comuns: Gerenciamento de receitas, B2B, Gestão de vendas | Setores mais comuns: Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e consultoria em TI, Serviços e consultoria de gestão empresarial | Divisão por gênero de contratados em 2024: 21,21% mulheres; 78,79% homens

Gerente de desenvolvimento de negócios

O que faz: Ajuda a definir as estratégias de vendas e crescimento de uma empresa, com foco em sua agilidade futura, identificando novas oportunidades e potenciais clientes | Competências mais comuns: Desenvolvimento de negócios, Gestão de vendas, Negociação | Setores mais comuns: Serviços e consultoria em TI, Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e consultoria de gestão empresarial | Divisão por gênero de contratados em 2024: 30,69% mulheres; 69,31% homens

Analista de risco

O que faz: Avalia os riscos potenciais de clientes, operações e contratos, determinando a estratégia para minimizar a perda financeira para sua empresa. | Competências mais comuns: Gestão de riscos, Análise de risco, Capacidade analítica | Setores mais comuns: Intermediação de crédito, Seguros, Tecnologia, Informação e Internet | Divisão por gênero de contratados em 2024: 43,57% mulheres; 56,43% homens

Engenheiro(a) de custos

O que faz: Monitora os fatores associados aos custos de um projeto, alinhando-os com o cronograma para ajudar a alocar recursos de forma eficaz. | Competências mais comuns: Construção civil, Controle de custos, Microsoft Project | Setores mais comuns: Engenharia Civil, Serviços e consultoria de gestão empresarial, Fabricação de equipamentos de transporte | Divisão por gênero de contratados em 2024: 34,62% mulheres; 65,38% homens

Gerente de treinamento

O que faz: Desenvolve e implementa programas de treinamento para funcionários, garantindo que a equipe tenha as habilidades necessárias para desempenhar seus trabalhos. | Competências mais comuns: Sistemas operacionais, Gestão de treinamentos, Liderança de equipe | Setores mais comuns: Fabricação de produtos químicos, Serviços e consultoria de gestão empresarial, Serviços de alimentação e bebidas | Divisão por gênero de contratados em 2024: 54,55% mulheres; 45,45% homens

Metodologia da lista

Os pesquisadores do Gráfico Econômico do LinkedIn analisaram milhões de vagas ocupadas por usuários do LinkedIn entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2024 para calcular a taxa de crescimento de cada cargo. Para fazer parte da lista, os cargos precisavam mostrar um crescimento positivo entre nossos usuários, contar com um número suficiente de anúncios de vagas no último ano e ter passado por um aumento significativo até 2024. Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto. Foram excluídos estágios, cargos de voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes, assim como empregos cuja contratação depende de um pequeno número de empresas em cada cidade.

Estatísticas sobre a vaga

Os dados adicionais para cada cargo são baseados nos perfis do LinkedIn de usuários que ocupam tal cargo ou nas vagas relacionadas ao cargo na cidade.

Os dados relativos a competências foram obtidos a partir das principais competências associadas a cada cargo entre os usuários que já indicaram esse cargo em seu perfil do LinkedIn. Os principais setores se baseiam no setor das empresas que contrataram o maior número de usuários para cada cargo entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2024. A divisão por gênero foi calculada pelo número de usuários por gênero identificado atualmente em cada cargo (desde que houvesse dados de gênero significativos) em relação ao total de usuários com gênero conhecido por cargo.