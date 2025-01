Polícia Penal apreende drone e celulares na Penitenciária em MT

Na madrugada de segunda-feira, 20 de novembro, a Polícia Penal efetuou a apreensão de dois celulares e um drone que estava sobrevoando a Penitenciária Major PM Eldo de Sá Correia, popularmente conhecida como “Mata Grande”, localizada em Rondonópolis, a aproximadamente 220 km de Cuiabá, no estado do Mato Grosso.

A ação ocorreu durante uma ronda de rotina da equipe policial, que avistou o drone transportando os dispositivos móveis. A partir dessa observação, os agentes conseguiram abater o aparelho antes que ele conseguisse cumprir seu propósito ilícito.

Esta apreensão se dá apenas três dias após uma operação anterior realizada pela Polícia Penal na mesma unidade prisional, onde foram confiscados 11 celulares. O secretário de Justiça do Estado, Vitor Bruzulato Teixeira, enfatizou a relevância das ações da polícia ao afirmar: “O abate do drone e a apreensão da carga ilícita demonstram a importância do trabalho da polícia, evitando que materiais proibidos cheguem aos detentos.”