Musical Baleia Banguela encerra mostra de processos da Emia neste domingo

Neste domingo (1º), o espetáculo musical colorido e animado da banda Baleia Banguela encerra a Mostra de Processos 2024 da Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, em Santo André. A apresentação, aberta e gratuita, terá início às 12h30, no Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique, localizado no Parque Jaçatuba.

Ao todo, cerca de 150 alunos, entre crianças e adultos, vão participar com suas famílias da programação que tem início no sábado (30), às 9h, e segue até as 11h45. No domingo, recomeça às 9h até terminar com o espetáculo convidado que traz releituras de sucessos de diferentes décadas, artistas e ritmos, como lambada e pop rock, mas sempre com foco em estimular o movimento. Todas as atividades são abertas.

As criações cênicas, audiovisuais e musicais que compõem a programação da mostra incluem apresentações de percussão, canções, bailão-performance, mitologias brasileiras e cenas contemporâneas, além de exposição de aquarelas e bordado, bonecos, fotografias e cerâmicas. A programação completa está disponível no Instagram da Secretaria de Cultura (@secult.santoandre).

A Emia Aron Feldman foi criada em 1990 com uma proposta artística e pedagógica focada no acesso de crianças e adolescentes a práticas artísticas integradas, estimulando a criatividade, o convívio, a expressão e a linguagem poética. A ideia é promover o protagonismo da criança, com o fazer colaborativo e criativo, através da integração entre as linguagens artísticas (artes visuais, música e teatro).

Atualmente a Emia atende crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos nas linguagens artísticas, e maiores de 17 anos e adultos nas turmas de cerâmica. As linguagens desenvolvidas na escola são divididas em Módulos de Iniciação Artística (MIAs) baseados nas idades, e contam com até quatro artistas educadores diferentes interagindo simultaneamente ou sucessivamente em uma mesma turma. As aulas acontecem uma ou duas vezes por semana de acordo com a faixa etária.

Serviço:

Mostra de Processos 2024 da Emia Aron Feldman

Data: 30/11 (sábado), das 9h às 11h45 | 1º/12 (domingo), das 9h às 12h30

Show musical da Banda Baleia Banguela

Data: 1º/12 (domingo), às 12h30

Local: Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique

Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba

Gratuito