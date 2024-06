Música e Diálogo no Palco recebe Suka Figueiredo no teatro do Sesc Santo André 

Nas últimas apresentações do projeto Música e Diálogo no Palco, Caetano Brasil, com seu show Pixinverso – Infinito Pixinguinha, promoveu uma imersão profunda na obra do mestre Pixinguinha, onde suas músicas, desde as mais conhecidas até os tesouros menos explorados, dialogaram com o tempo presente. Outro destaque foi o show de Alan Silva e o Regional Ginga Ligeira, que mergulhou profundamente no universo do choro, resgatando e ampliando esse rico território da cultura popular brasileira.

Em junho, dia 28, quem ocupa o palco do teatro do Sesc Santo André é a saxofonista Suka Figueiredo. Natural do Rio de Janeiro, iniciou carreira solo em 2020 e lançou seu primeiro álbum, “Afrolatina”, em 2021. Destacou-se em importantes festivais de jazz e música instrumental no Brasil, como o Marabá Jazz Festival e o Instrumental Sesc Brasil. Suka integrou projetos musicais de renome, como Funmilayo Afrobeat Orquestra e As Bahias e a Cozinha Mineira, e acompanhou artistas nacionais e internacionais. No teatro, participou da premiada peça “Gota D’água Preta” em turnê internacional. Também em 2021, realizou uma turnê com o Suka Figueiredo Collective, homenageando o Maestro Moacir Santos. Atualmente, prepara seu segundo álbum e desenvolve trilhas sonoras para teatro.

As apresentações mensais dão ao expectador a oportunidade de conhecer e explorar a história do músico e seu instrumento, transportando-os através de uma experiência descontraída e cheia de significado. Ao longo do show, Música e Diálogo no Palco oferece uma viagem pelas obras dos mestres da música brasileira, proporcionando aos espectadores uma jornada culturalmente rica, onde podem não apenas apreciar a música, mas também compreender melhor a história por trás dos músicos e seus instrumentos, fortalecendo a conexão entre passado e presente na música brasileira.

Programação:

Suka Figueiredo

A saxofonista Suka Figueiredo vem conquistando um espaço singular no campo da música instrumental, com composições autorais que exploram as sensações criadas pela fusão do jazz com ritmos afrolatinos. Em seu primeiro álbum, Afrolatina, o saxofone é porta-voz das descobertas da artista sobre seus lugares de pertencimento enquanto mulher negra, convidando a um olhar crítico sobre representatividade.

Dia 28/6, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André