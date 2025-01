Museu Casa Mário de Andrade inaugura um ateliê aberto às artes coletivas

A Casa Mário de Andrade, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis, inaugura em 18 de janeiro o Ateliê do Mário, projeto com o objetivo de estimular os visitantes a descobrirem e aplicarem as próprias expressões artísticas.

A partir de 18/01, das 10h às 17h30, o público é convidado a contribuir em intervenções artísticas usando a criatividade e estimulando o sentido de coletividade no painel colaborativo localizado na área de convivência do Museu-Casa, pelo tema “O Carnaval e a cidade de São Paulo”. Essa primeira ação ficará aberta às pessoas interessadas entre 18/01 e 28/02.

Nesta etapa, os visitantes poderão manifestar as sensações, vivências e relação com a festa popular e a capital paulista. Após a atividade, os participantes podem acessar, por um QR Code, um formulário com os dados de contato, pois após o período da intervenção, o painel será publicado nas redes da Casa Mário de Andrade com o nome dos artistas.

Saboreie um café no museu

Próximo ao metrô Marechal Deodoro, o museu Casa Mário de Andrade oferece um espaço ao Caffé Ristoro no térreo, onde os frequentadores podem fazer uma pausa durante a visita às exposições e sala de pesquisa para saborear alguns dos pratos. Bolo de doce de leite com lascas de amêndoas e as famosas focaccias de tomate (opção vegana) e alcachofra, além das bebidas quentes como o cappuccino, café expresso e chocolate quente são algumas das opções do cardápio. Vale a pena conhecer.

Serviço:

Programação gratuita

Diariamente, de 18 de janeiro a 28 de fevereiro, das 10h às 17h30

Público-alvo: livre

Local: área de convivência do museu