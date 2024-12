Conheça exposição da Casa Mário de Andrade e o acervo de arte e literatura da Casa Guilherme de Almeida

Os museus Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, oferecem uma agenda diversificada e para todas as idades. Inclusive em dezembro, período procurado também por pessoas que desejam conhecer as histórias da capital paulista.

Conhecer o museu Casa Guilherme de Almeida, inaugurado em 1973, é como viajar ao passado, ver de perto o acervo particular de um dos mentores do movimento modernista e que lá viveu até o ano de sua morte (1969). Dentre as obras de artes e objetos pessoais do patrono, Guilherme de Almeida, e de sua esposa Belkiss Barroso do Amaral, mais conhecida por Baby de Almeida, estão as gravuras, esculturas, desenhos e pinturas de artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Emiliano di Cavalcanti, Lasar Segall e Victor Brecheret.

Durante as visitas ao Museu-Casa, aberto de terça a domingo, inclusive aos feriados, das 10h às 17h30, é possível também conhecer a diversificada biblioteca, hemeroteca, o arquivo fotográfico, todo o mobiliário e os raros objetos decorativos espalhados por toda a Casa

Samba na Barra Funda

Outra ótima dica de passeio, principalmente para quem estará em recesso e férias em dezembro: a nova exposição “Eu mesmo, Carnaval”, do museu Casa Mário de Andrade, segue aberta de terça a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h). Entre as obras expostas estão os artefatos originais do desfile campeão 2024 de G.R.C.E.S. Mocidade Alegre, reproduções de fotografias do acervo particular do Mário de Andrade, sendo algumas delas feitas pelo escritor, paredes sonoras com músicas que marcaram diferentes épocas da folia e a história da Barra Funda. A curadoria é de Arthur Major, pesquisador do Museu, junto a Fábio Parra, diretor cultural da Mocidade Alegre, escola de samba campeã do Carnaval 2024, com homenagem ao modernista.

Projeto Quintal

Desde outubro, a Rede de Museus-Casas, formada por esses museus e pela Casa das Rosas, promove o Projeto Quintal para despertar o interesse das crianças de zero a oito anos pelos espaços museológicos. O objetivo é colaborar no aprendizado dessa faixa etária por meio de jogos, músicas e brincadeiras lúdicas nos quintais desses museus, espaços dentre as poucas alternativas ao ar livre encontradas na capital paulista. O público infantil deve estar acompanhado dos responsáveis. Fique por dentro da agenda nos sites dos museus Casa Guilherme de Almeida , Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas .

Serviço :

CASA GUILHERME DE ALMEIDA

Visita gratuita aos acervos

Para mais informações, verifique com o Núcleo educativo do museu. Contatos no site.

Funcionamento:

Terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Programação gratuita

R. Macapá, 187 – Perdizes, São Paulo-SP

Tel.: 11 3673-1883

Acessibilidade: rampa de acesso, elevador, piso podotátil e banheiro adaptado; videoguia em Libras e réplicas táteis.

CASA MÁRIO DE ANDRADE

EXPOSIÇÃO “EU MESMO, CARNAVAL”

Terça a domingo, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Visitação até 11/05/2025

Classificação indicativa: livre | Grátis