Mulheres do ABC Paulista ganham treinamento de defesa pessoal

Segundo o Estudo Global sobre Homicídios de 2023, divulgado pela ONU, o Brasil atingiu o ápice do ranking mundial de homicídios e as mulheres representam 54% das mortes em contextos domésticos e 66% das vítimas de homicídios perpetrados por parceiros íntimos. E, segundo o Atlas da Violência 2023, houve um aumento de 4,72% na taxa de homicídios femininos em lares brasileiros entre 2011 e 2021.

Com esse cenário, em comemoração ao Dia da Mulher, a Federação Sul Americana de Krav Maga, referência mundial em qualidade e precursora do Krav Maga (técnica de defesa pessoal) na América Latina, vai dar de presente a elas treinamentos especiais dessa modalidade de defesa pessoal, durante o mês de março.

Os aulões especiais serão realizados pelos instrutores habilitados pelo Krav Maga Mestre Kobi são destinados às mulheres maiores de 14 anos, independentemente de porte ou preparo físico, que queiram mudar a sua relação com o medo, com sala autoestima e autoconfiança.

Neste treinamento, além de conhecerem sobre a filosofia do Krav Maga, as mulheres irão vivenciar situações do dia a dia, como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras, e experimentar as diversas possibilidades de defesa que o Krav Maga oferece. “Nossa intenção é mostrar que, quando a mulher adquire autoconfiança, ela fica mais atenta aos sinais, se sente mais preparada para evitar a violência e deixa de ser um alvo fácil”, afirma a maior autoridade do Krav Maga na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga.

A partir de treinamentos orientados por profissionais habilitados e responsáveis, o praticante de Krav Maga apreende técnicas simples, rápidas e objetivas, que dão a ele a condição de responder a qualquer tipo de agressão, independentemente se o agressor é maior ou mais forte, ou mesmo se está armado. O treinamento adequado de Krav Maga trabalha, tanto a parte física, quanto a parte mental/emocional do praticante, simulando situações próximas à realidade, para que ele tenha total controle de suas emoções e reações e saiba como agir, na proporção do ataque ou da ameaça sofridos.

Os benefícios do Krav Maga para as mulheres

O Krav Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender e hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres.

Os benefícios para elas são diversos. Além de melhorar a condição física, o Krav Maga confere aumento da autoestima e da autoconfiança. A mudança na relação com o medo torna essas mulheres mais alertas e menos acovardadas.

“Mas vale ressaltar que é necessário treinar com um instrutor habilitado para que o resultado seja efetivo, porque o Krav Maga não é um esporte e sim uma modalidade de defesa pessoal, sem campeonatos ou competições, no qual o maior prêmio é a vida”, completa Grão Mestre Kobi.

Este ano, a Federação Sul Americana de Krav Maga espera mais de 10 mil mulheres nos aulões, que serão realizados no Brasil, Argentina, Canadá, México e Portugal.

Para informações e inscrições nos AULÕES DE KRAV MAGA PARA MULHERES no ABC Paulista, veja abaixo. Para outras localidades, acesse https://www.kravmaga.com.br/pt/academias . As vagas são limitadas!

DATAS E HORÀRIOS: Seminário para Mulheres – ABC PAULISTA

SANTO ANDRÉ

Krav Maga Santo André

10/03, das 8h às 12h

Rua Ouro Preto, n⁰ 06, Vila Gilda – Santo André / SP

Prof. Mário Franco

WhatsApp 94736-0019

SÃO BERNARDO

Krav Maga São Bernardo

10/03 – 9h

Praça Giovanni Breda, 1640 – Bairro Assunção – SBC/SP

Instrutora Laura e Instrutor Toni

WhatsApp (11) 98990-8335

SÃO CAETANO

Krav Maga São Caetano

10/03 das 08h às 12h

Rua Arlindo Marchetti, 338 – São Caetano do Sul – SP

Inst. Marthus Daniel

WhatsApp 1199737-7962

EM SÃO PAULO

Centro de Krav Maga Moema

09/03, das 14 às 17h

Alameda dos Maracatins 1097- Moema

Prof. João Arthur

e-mail: joaoart@kravmaga.com.br

Krav Maga Chácara

09/03, das 14h às 17h

Rua Verbo Divino, 1210, Chácara Santo Antônio – São Paulo / SP

Inst. Felipe Campos

WhatsApp 11 93718-1404

Krav Maga Santana

08/03, das 18h às 20h

Rua Piracema 156, Sta. Terezinha – São Paulo

Inst. Daniel Batista

WhatsApp 11 99932-6033

Krav Maga Tatuapé

09/03 14 às 17

R. Serra de Bragança, 866A, Tatuapé – São Paulo / SP

Inst. Evandro Ferro

WhatsApp 11 94287-6386

Krav Maga Ipiranga

10/03 das 8h às 12h

Rua Agostinho Gomes, 1928

Ipiranga- São Paulo/ SP

Inst. Reinaldo Silva

WhatsApp 11 94812-7597

Krav Maga Vila Mariana

09/03 – 14h as 17h

Rua Luís Goís, 877, São Paulo/ SP

Prof. Ricardo Ruiz

WhatsApp 11 97134-7910

Krav Maga Mooca

09/03 às 9h

Rua Domingos da Fonseca, 185 – Parque da Mooca, Sao Paulo – SP

Inst. Denilson Rocha

WhatsApp 11 91294-1917

Krav Maga Vila Mascote

R. das Taquaras, 225a – Vila Santa Catarina, São Paulo – SP, 04370-060

09/03, as 15h

Inst. Felipe Sorrentino

WhatsApp 11 91019-8891

OUTROS MUNICÍPIOS:

JUNDIAÍ

Krav Maga Jundiaí

09/03 as 14h

Rua Emile Pilon, Vila Arens, Jundiaí/SP

Professor Bruno Cesar e Professora Vanessa Gouveia

WhatsApp 11 93485-4526

RIBEIRÃO PRETO

Krav Maga Ribeirão Preto

09/03, às 10h

Rua Magda Perona Frossaed, 380, Nova Aliança, Ribeirão Preto

(16) 98132-1874

Professor Lucas Soman

GUARULHOS

Krav Maga Guarulhos

09/03 – 9h

Rua Jaiminho, 75, Vila Progresso, Guarulhos – SP

Inst. Toni Vieira

WhatsApp 11 97064-1066

OSASCO

Krav Maga Osasco

09/03, das 14h as 17h

Avenida dos Autonomistas, 413, 1⁰ andar (em frente ao terminal da Vila Yara) Osasco / SP

Prof. Rogério Bicudo

WhatsApp 11 99989-1234

MOGI DAS CRUZES

Krav Maga Mogi das Cruzes

10/03 – 09h às 12h

R. Cel. Cardoso de Siqueira, 414 – Vila Oliveira

Inst. Anderson Luiz

WhatsApp 11 97716-4021

SANTOS

Centro Santista de Krav Maga

9/03 – 14h

10/03 – 9h

Av. Afonso Pena, 511, sala 21. Entre canal 5 e 6, Santos/SP

Prof. Lucas Neves

WhatsApp 13 99688-0035

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Centro de Krav Maga SJC

09/03 – 14 às 17h

Rua Juiz David Barrilli, 260, Jardim Aquarius – São José dos Campos / SP

Inst. Alexandre Fay

WhatsApp 11 97652-5686

BRAGANÇA PAULISTA

Krav maga Bragança Paulista

09/03, às 9h

Rua Benedito Jorge do Amaral, 42, Jd. América, Bragança Paulista/SP

Instrutor Mauro Sant’Anna

WhatsApp 11 99932-6033

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Krav Maga São José do Rio Preto

09/03 – das 08h às 11h

Av. Lino José de Seixas, 805 – Jardim dos Seixas – SP

Prof. Anderley Xavier

WhatsApp 21 967544603

TAUBATÉ

Krav Maga Taubaté

09/03 – 9h

Rua São Pedro, 943 – Bosque da Saúde – Taubaté/ SP

Inst. Fabio Carvalho

WhatsApp (12) 99205-1919