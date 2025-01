‘Mulas do tráfico’: PM prende 15 com cápsulas de cocaína no estômago

Policiais militares prenderam 15 pessoas com cápsulas de cocaína no estômago em uma chácara no bairro Estância da Natureza, em Limeira, na segunda-feira (27). No local foram apreendidas 854 cápsulas, além de porções de skank, crack e R$ 77 mil em espécie.

Equipes do 10° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foram ao local verificar uma denúncia sobre uma intensa movimentação de estrangeiros e veículos. O denunciante informou ainda que a chácara seria utilizada como ponto de encontro de suspeitos que ingeriam drogas na Bolívia para trazer ao Brasil.

Quando os policiais chegaram, notaram que três pessoas que carregavam sacolas tentaram fugir por uma região de mata nos fundos no imóvel, então entraram e conseguiram deter os suspeitos.

Na casa, foram encontrados mais 12 adultos, entre homens e mulheres, que atuavam como “mulas do tráfico“, além de duas crianças. As equipes ainda flagraram parte dos envolvidos tentando expelir as drogas ingeridas.

O grupo foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Dez suspeitos receberam alta e foram encaminhados à Polícia Federal, onde o caso foi registrado como tráfico internacional de drogas. Os outros cinco seguem internados sob escolta policial.