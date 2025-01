Idosa foi presa em Goiânia por tráfico de drogas, usando netos adolescentes para entregas

Uma idosa de 67 anos foi presa em Goiânia por suspeita de tráfico de drogas, conforme informou a Polícia Civil. A mulher, que se apresentava como ministrante em uma igreja local, utilizava seus netos adolescentes, de 13 e 14 anos, para realizar as entregas dos entorpecentes, uma prática que teria sido mantida por mais de 15 anos.

O delegado Humberto Teófilo, responsável pela investigação, revelou que um dos adolescentes colaborou com as autoridades ao indicar o local onde as drogas estavam escondidas na residência da suspeita, que ficou conhecida como a “vovó do tráfico”.

A operação que resultou na prisão da idosa ocorreu no último sábado (25) na Vila Santa Helena. A defesa da mulher ainda não havia sido localizada até o fechamento desta matéria.

De acordo com informações da polícia, a idosa foi flagrada enquanto entregava cocaína a um usuário. Durante a busca em seu imóvel, os agentes encontraram aproximadamente 30 porções de cocaína e crack, além de uma balança de precisão utilizada para pesagem das drogas.

As investigações indicam que a mulher estava operando o tráfico na região há muito tempo e que o caso foi revelado graças a uma denúncia anônima. Além da acusação de tráfico de drogas, a idosa também enfrenta uma autuação por corrupção de menores, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Este incidente se insere em um contexto mais amplo, onde diversas idosas têm sido detidas por atividades criminosas, levando à discussão sobre o papel e a vulnerabilidade de indivíduos mais velhos dentro do sistema criminal.