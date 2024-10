Mostra de Ginástica Rítmica reuniu cerca 60 alunas no CTT Olaria

A Mostra de Ginástica Rítmica de Ribeirão Pires, realizada no último sábado (26), no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria, reuniu 60 atletas com idade entre seis e 16 anos. A ação promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, contou com a participação de pais e familiares e movimentou a agenda esportiva da cidade no fim de semana. As ginastas estão matriculadas no CTT Olaria e apresentaram coreografias desde o nível baby ao juvenil.

As apresentações proporcionaram um momento especial de apoio e afeto com as mães e familiares, além de expor os conhecimentos exibidos nas aulas de ginástica rítmica. “Sempre acompanho minhas filhas nos dias de aula aqui, e fico feliz por ver desenvolvimento físico e psicológico. Como mãe, sei da importância de garantir qualidade de vida as nossas filhas, e poder participar disso de forma gratuita oferecida pela Prefeitura é muito importante”, contou Amanda Gomes, mãe das alunas Isabela, de 6 anos, e Mirela, de 9 anos.

Matriculas 2025 – A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer informa que a previsão para novas matriculas para cursos esportivos de 2025 deverão acontecer em fevereiro e serão divulgadas nos meios oficiais da Prefeitura. Mais informações pelo telefone: 4824-1326.