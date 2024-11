Mostra de ginástica e espetáculo de canto coral fecham o ano do programa Mulheres em Movimento

Para fechar as atividades do ano e comemorar 35 anos de existência, completados em 21 de setembro passado, o Programa Mulheres em Movimento de Diadema (PMM) realiza neste mês de dezembro dois eventos na cidade, com entradas gratuitas.

No próximo domingo, dia 1º de dezembro, no Campo Distrital Padre Anchieta, será realizada a 23ª Mostra de Ginástica Mulheres em Movimento, e no dia 11 de dezembro, no Teatro Clara Nunes, acontecerá o espetáculo “Sou Uma, Mas Não Sou Só” com o Coral Mulheres em Movimento.

Para os dois eventos foi adotado o mesmo tema: “Sou Uma, Mas Não Sou Só”, por se tratar de um assunto que busca despertar nas mulheres o autocuidado enquanto prática coletiva, mas também como ato de sobrevivência em um mundo excludente e desumano.

Todos os anos o programa municipal de ginástica de Diadema escolhe um mote para trabalhar com as alunas, em sala de aula, visando o fortalecimento do gênero feminino, seus direitos e lugar de fala. “Sou Uma, Mas Não Sou Só” é uma abordagem que nasceu das reflexões da escritora e filósofa americana Audre Lorde, que prega que o autocuidado é um processo de aprendizados na vida das mulheres, onde todas as vozes possam ser ouvidas e todos os corpos respeitados.

Mostra de ginástica

A 23ª Mostra de Ginástica Mulheres em Movimento no Campo Padre Anchieta começa a partir das 9h, no domingo, com apresentações de danças, ginástica para todos, canto coral e percussão. As atividades foram concebidas pelos professores que atuam no programa e em todas elas há participações das alunas que frequentam as 17 salas de ginástica que a Prefeitura disponibiliza nos bairros.

Cada apresentação será permeada por músicas de diversos artistas nacionais – Gonzaguinha, Anitta, Emicida, Fundo de Quintal, Luedji Luna e Mariana Nolasco, entre outros – ressaltando valores humanos como: amor, amizade, alegria, coletividade, saúde e a luta das mulheres.

A mostra finaliza com uma homenagem a três professores – Elida Hobi de Oliveira, Elisabeth Vicente Coelho e Francisco de Assis Lisboa Júnior – que durante muitos anos deram aulas para os participantes do Mulheres e que agora encerram suas atividades junto ao programa.

Coral e convidados

O espetáculo “Sou Uma, Mas Não Sou Só” que o Coral Mulheres em Movimento fará no dia 11 de dezembro, às 19h, no Teatro Clara Nunes, tem direção da maestrina Ana Paula Guimarães.

Concebido por Ana, com coparticipação da professora do Programa Mulheres, Celeste Pastoro Botoni, e da então secretária de Esporte e Lazer de Diadema, Luciana Avelino, o espetáculo de canto reúne canções regionais do repertório brasileiro e outras músicas compostas ou interpretadas por mulheres.

Durante a apresentação haverá, ainda, participações de convidados. Entre eles, bailarinos da Cia de Danças de Diadema, que farão solos em algumas músicas, e dos grupos Dança/GPT Mulheres em Movimento e Percussão PMM, que também farão performances e em alguns momentos do espetáculo se integrarão ao coro. Outra novidade é que todos vão apreciar quando o espetáculo acontecer, será a apresentação de uma artista da cidade.

O Programa Mulheres em Movimento é uma política pública que garante exercícios físicos, lazer e consciência de grupo em Diadema, reunindo mais de 2 mil integrantes que buscam na prática da ginástica a qualidade de vida e a cidadania.

Serviço

23ª Mostra do Mulheres em Movimento

Dia 1 de dezembro, à partir das 9 horas

Campo Distrital Padre Anchieta

Av. Dona Ida Cerati Magrini, 721 – Vila Padre Anchieta

Espetáculo “Sou Uma, Mas Não Sou Só”

Dia 11 de dezembro, 19 horas

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro